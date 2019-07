Испания Появи се възможност за трансфер на Бейл 16 юли 2019 | 11:07 - Обновена 0



копирано



Гарет Бейл има изход от Реал Мадрид , съобщава “Марка” на водещата си страница днес. Според вестника кандидат за крилото е бившият му клуб Тотнъм , който през миналия сезон достигна до финала на Шампионската лига. Преди няколко седмици “шпорите” известили мадридчани, че са готови да отправят оферта, за да си върнат уелския национал. Тя би била около 50-60 млн. евро. Въпреки това, оттам уточнили, че не могат да си позволят да плащат на играча заплата в размер на 17 млн. евро годишно с бонуси, колкото той получава в настоящия си отбор. Най-много те могат да му осигуряват половината от сегашното му възнаграждение. Затова в момента всичко зависи от това дали в Реал ще постигнат някаква договорка с Бейл. Gareth Bale has a way out of @realmadriden



And it’s his former club Tottenham



Who are willing to pay €50-60m to land him



https://t.co/RzJ4u3A2oe pic.twitter.com/bBSkRT3x7P — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) July 15, 2019 Навършващият днес 30 години футболист знае, че не попада в плановете на наставника



От “Марка” направиха анкета в онлайн версията си, където питат феновете на тима дали би била добра сделка да бъде продадено крилото за 60 млн. евро. От 192 хиляди гласували до момента 72% отговарят с “да”. Изданието припомня, че миналата седмица различни медии информираха за интерес към него от страна на Шанхай Шенхуа. Китайският клуб предложил дори по-голяма заплата на Бейл от настоящата му, но без намерението да плаща трансферна сума и затова Реал Мадрид отказал предложението. Навършващият днес 30 години футболист знае, че не попада в плановете на наставника Зинедин Зидан . Затова той не гледа с лоши очи на завръщане във Висшата лига, особено в град като Лондон и в клуба, в който се изстреля в световния елит и където беше избран за най-добър играч на английското първенство за 2010/11 и 2012/13. Бейл обаче не е готов да се лиши от 3-годишния си договор с Реал, който би му донесъл още поне 50 млн. евро. В клуба знаят, че времето е против тях, тъй като трансферният прозорец в Англия затваря след едва 24 дни. Освен това, заради харчовете си от 300 млн. евро през това лято за нови попълнения, те трябва да продадат ненужните футболисти, сред които са Бейл, Хамес Родригес и Мариано.От “Марка” направиха анкета в онлайн версията си, където питат феновете на тима дали би била добра сделка да бъде продадено крилото за 60 млн. евро. От 192 хиляди гласували до момента 72% отговарят с “да”. Изданието припомня, че миналата седмица различни медии информираха за интерес към него от страна на Шанхай Шенхуа. Китайският клуб предложил дори по-голяма заплата на Бейл от настоящата му, но без намерението да плаща трансферна сума и затова Реал Мадрид отказал предложението.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 6565 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1