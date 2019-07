НБА Джей Ар Смит и Кливланд се разделиха 16 юли 2019 | 10:47 0



Sources: The Cleveland Cavaliers have waived JR Smith, making him a free agent. Cavs had been attempting to move Smith all the way up until the 5 p.m. ET waiver deadline today. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 15, 2019

JR Smith looking at all his free agency options like pic.twitter.com/Qq98cP70KF — SB Nation (@SBNation) July 15, 2019

Според медиите в САЩ не съществува вариант, при който Смит отново може да заиграе с ЛеБрон Джеймс, този път в редиците на Лос Анджелис Лейкърс. Опитният гард е осми сред активните играчи в класацията по вкарани тройки с общо 1929, а в кариерата си стреля 37.3% от дистанция. Джей Ар Смит вече не е баскетболист на Кливланд. Кавалиърс така и не успяха да намерят отбор, с който да договорят сделка за размяна, включваща Смит и така се стигна до решението за раздяла между двете страни. 33-годишният стрелец прекара последните четири сезона и половина в отбора от Охайо, като през 2016 година спечели титлата на НБА редом до ЛеБрон Джеймс. В професионалната си кариера Смит е играл още за Ню Орлиънс, Денвър и Ню Йорк.През сезон 2018/2019 той записа едва 11 мача, в които постигаше по 6.7 точки, 1.9 асистенции и 1.6 борби. Най-силната му година с екипа на Кавс беше веднага след идването му от Никс, като в 46 мача от сезон 2014/2015 заисваше по 12.7 точки, 3.5 борби, 2.5 асистенции и 1.4 отнети топки.Според медиите в САЩ не съществува вариант, при който Смит отново може да заиграе с ЛеБрон Джеймс, този път в редиците на Лос Анджелис Лейкърс. Опитният гард е осми сред активните играчи в класацията по вкарани тройки с общо 1929, а в кариерата си стреля 37.3% от дистанция. 0



