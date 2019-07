Давид Луис: Лампард вече не може да тича и да вкарва, но все още е лидер

Защитникът на Челси Давид Луис похвали лидерските качества на новия мениджър на тима Франк Лампард, който беше ключова фигура за лондончани и като футболист.

“Той води отбора така, както го правеше като играч, но по различен начин. Вече не може да тича или да вкарва голове за нас, но все още е лидер, така че ще ни е лесно да го разбираме. Страхотно е, че си го върнахме. Не само него, но и целия му щаб, защото те познават клуба от дълго време. Те обичат отбора и чакаха тази възможност”, коментира Луис пред клубния сайт.

