Франция Монако привлече вратаря на Монпелие 15 юли 2019 | 20:55 - Обновена 0



копирано





“Горд съм да пристигна в Монако - голям клуб във френското първенство. Това е ново предизвикателство в моята кариера. Идвам с големи мотивация и желание, за да допринеса с възможно най-много към колектива. Надявам се всички да имаме страхотен сезон заедно. Гледам към това да се присъединя към новите ми съотборници и да започна това ново приключение”, заяви Лекомт. AS Monaco are delighted to announce the arrival of goalkeeper @Benj_Lecomte, who joins us from Montpellier on a 5-year deal. pic.twitter.com/plX7BYb3Bd — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) July 15, 2019 От Монако официално обявиха трансфера на Бенжамен Лекомт , който пристига от Монпелие за предполагаемата сума от 13 млн. евро. Договорът на 28-годишния френски национал е за следващите 5 сезона. Той е първото попълнение за монегаските през това лято.“Горд съм да пристигна в Монако - голям клуб във френското първенство. Това е ново предизвикателство в моята кариера. Идвам с големи мотивация и желание, за да допринеса с възможно най-много към колектива. Надявам се всички да имаме страхотен сезон заедно. Гледам към това да се присъединя към новите ми съотборници и да започна това ново приключение”, заяви Лекомт.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 764

1