Philadelphia 76ers star Ben Simmons has agreed to a five-year, $170 million maximum contract extension, agent Rich Paul tells @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 15, 2019

$170M. Five years.



Ben Simmons just got paid, per @ShamsCharania pic.twitter.com/E9W5TfLz9w — Bleacher Report (@BleacherReport) July 15, 2019

Още преди края на миналия сезон Симънс заяви, че се чувства добре във Филаделфия и се наслаждава на прекрасното отношение от страна на феновете, добавяйки, че не би искал да бъде другаде. Бен Симънс ще продължи да носи екипа на Филаделфия още доста време, след като е приел предложението на Сиксърс за продължаване на договора. Австралийският гард се е съгласил да удължи контракта си още пет сезона, за които ще получи обща сума в размер на $170 милиона. Бившият играч на колежанския Луизиана Стейт има още един сезон от новобранския си договор, а максималната сделка ще влезе в сила от идното лято.208-сантиметровият австралиец бе избран под №1 в Драфта през 2016 година, но дебютира година по-късно, след като се възстановяваше от фрактура на крака. През сезон 2018/2019 той постигаше средно по 16.9 точки, 8.8 асистенции, 7.7 борби и 1.4 отнети топки.Още преди края на миналия сезон Симънс заяви, че се чувства добре във Филаделфия и се наслаждава на прекрасното отношение от страна на феновете, добавяйки, че не би искал да бъде другаде.

