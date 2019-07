Стилиян Петров иска сагата около Тиърни да приключи възможно най-скоро

Легендата на Селтик Стилиян Петров се надява трансферната сага около Кийрън Тиърни да приключи възможно най-скоро. Както е известно, левият бек е трансферна цел на Арсенал , но “детелините” все още не са се съгласили да пуснат таланта в лондонския тим.

“Идва момент в кариерата, в който футболистът трябва да прецени нещата и да вземе важни решения. Кийрън Тиърни може да е в тази позиция по време на този трансферен прозорец. Ако си тръгне, клубът ще прибере много пари за него. Ако остане, то тогава ще задържат един качествен играч. Но това е един от въпросите, които искаш да разрешиш възможно най-скоро. Важно е да знаеш къде се намираш и какво трябва да се направи.

