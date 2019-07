Овермарс: Предложих на Арсенал да продадат Йозил и да вземат Зиеш за половината сума

Бившият играч на Арсенал и настоящ спортен директор на Аякс Марк Овермарс разкри, че е предложил на “артилеристите” да продадат Месут Йозил и с половината пари да купят Хаким Зиеш, който през миналия сезон има 21 гола и 24 асистенции за амстердамци във всички турнири.

“Малко съм изненадан, че все още е толкова тихо около Хаким. Мисля, че с всяка година играе по-добре, а статистиката му е изключителна. Все повече клубове гледат за това. Фокусират се върху числата, а не върху това, което той показва, или това, което се случва около него. Според мен Хаким Зиеш е по-добър от Месут Йозил. Казах на Арсенал - продайте го и вземете Хаким за половината сума. Те обаче не ме послушаха, така че може и да остане при нас”, коментира Овермарс пред Voetbal International.

Ajax director of football Marc Overmars: “I think Hakim Ziyech is better than Mesut Ozil.



"I would tell Arsenal: sell him and you will get Hakim for half the price. But they didn't listen to me. So it could just be that he stays with Ajax.” pic.twitter.com/wo8LYXblgR