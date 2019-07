Световен футбол Ибрахимович обмисля да се завърне в Аякс като директор, щял да се справи по-добре 15 юли 2019 | 16:49 - Обновена 0



Нападателят на Лос Анджелис Галакси Златан Ибрахимович разкри, че не би се върнал в Аякс като футболист, но би заел ролята на директор в клуба. Шведът игра за амстердамци между 2001-а и 2004-а година, като с тима спечели две титли и една Купа на Холандия. “Обикновено не се завръщам в клубовете, в които вече съм играл, но може би, след като приключа кариерата си, мога да стана директор на Аякс. Тогава ще свърша по-добра работа от всеки, който е там в момента. Аякс си остава моят отбор в Холандия. Горд съм, че бях част от него особено когато виждам как се представя в Европа. Там те постигнаха това, което никой не очакваше от тях, и произвеждат играчи, каквито по принцип произвеждат. Чудесно е да се види това”, коментира Ибрахимомич пред “Де Телеграаф”. Think Ajax were good last season?



It's no surprise that Zlatan Ibrahimovi thinks he could have done even better pic.twitter.com/S4RqFFipeX — Football on BT Sport (@btsportfootball) July 15, 2019 В момента бившият вратар Едвин ван дер Саар е изпълнителен директор на Аякс, а спортният такъв е Марк Овермарс. В момента бившият вратар Едвин ван дер Саар е изпълнителен директор на Аякс, а спортният такъв е Марк Овермарс.

