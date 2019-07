ММА Аскрен се самоиронизира: Ако не го помня, значи не съм загубил 15 юли 2019 | 16:20 0



Бен Аскрен не си спомня нищо от загубата срещу Хорхе Масвидал, която дойде само за 5 секунди на събитието във Вегас. Тогава Gamebred вкара летящо коляно на Funky, който моментално загуби съзнание, но това не попречи на Масвидал да му вкара още удари. За Аскрен това беше първа загуба в ММА, но той я приема нормално и реши да се пошегува в социалните мрежи, а Хорхе не пропусна да отговори: Аскрен: Ако не го помня, то това означава, че не се е случило, нали ? If I can’t remember it that means it didn’t happen right??? — Ben Askren (@Benaskren) July 12, 2019 Масвидал: Ти също така си непобеден. Най-великият си на пресконференциите. Ударите, които ти вкарах, бяха супер необходими. You’re also undefeated. of press conferences #supernecessary https://t.co/x7LPOTw00i — Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) July 12, 2019 mma.bg

