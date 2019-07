Италия Ювентус представи новия си номер 8 15 юли 2019 | 16:21 - Обновена 0



Халфът Аарън Рамзи днес беше представен пред медиите като играч на Ювентус . Той пристигна в отбора като свободен агент след дълъг престой в Арсенал “Работя усърдно с останалите от състава, за да съм готов възможно най-скоро. Когато чух за интереса на Ювентус, помислих, че ще бъде сбъдната мечта да дойда тук, както и голямо предизвикателство. Джон Чарлз е легенда и постигна толкова много тук. Той е голям герой за уелския футбол и определено ми е модел за подражание, когото ще опитам да надмина. Тук всички ме посрещнаха много добре. Срещнах се с Маурицио Сари и нямам търпение да помогна на него и отбора, за да постигнем големи цели за този сезон. Възстановяването ми върви добре и ден след ден възвръщам формата си. Все още не е решено дали да замина за подготовката в Азия. @aaronramsey: "I will wear the number 8 shirt next season. I wanted it and when it became available I had to take it. I know a great champion like @ClaMarchisio8 wore it and if I can do what he has I will be very proud. I am ready for this big challenge."#WelcomeAaron — JuventusFC (@juventusfcen) July 15, 2019 Харесва ми да оказвам въздействие върху играта, дали като бележа голове, или като асистирам за тях. Мога да играя в защита, но също и да се пускам в атака. Заедно с треньора ще преценим как мога да съм полезен за отбора. Ще нося фланелката с номер 8. Исках я и тъй като беше свободна, трябваше да я взема. Знам, че голям шампион като Клаудио Маркизио я носи. Ако постигна толкова, колкото него, ще съм много горд. Готов съм за това голямо предизвикателство. Сари се справи добре в Англия и мисля, че приносът му тук ще е голям. Той ще се стреми както към победи, така и към хубав футбол”, заяви Рамзи. @aaronramsey: "I like to have an impact on the game, whether that's scoring goals or providing assists. I can defend but also push forwards, we will understand together with the coach how I can help the team."#WelcomeAaron — JuventusFC (@juventusfcen) July 15, 2019

