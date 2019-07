Хаверц остава в Леверкузен и през новия сезон

Полузащитникът Кай Хаверц остава в Байер (Леверкузен) и през следващия сезон, въпреки интереса към него от редица водещи европейски клубове.

"Логично е да има интерес. За мен е ясно, че оставам в Леверкузен през новия сезон, а за евентуален трансфер ще мисля след това", коментира Хаверц в интервю за "Зюддойче цайтунг".

We're in Austria this week for our preseason training camp!



Kai Havertz tells us what he expects from the team! pic.twitter.com/70SW4jE771