Антъни Дейвис: Единствено титла би означавала успешен сезон

Day one of many. Let the AD Era begin. pic.twitter.com/6ZquMO8y8V — Los Angeles Lakers (@Lakers) July 14, 2019

“Чувството да бъда тук определено е различно, но същевременно съм развълнуван от случилото се. Всички тези трофеи, които виждам, ще ми служат като мотивация. Нямам търпение да се захвана за работа”, каза Дейвис, който ще играе с №3 в Лейкърс.

Антъни Дейвис официално е баскетболист на Лос Анджелис Лейкърс, а след това той даде интервю за ESPN, в което сподели доста интересни неща. Едно от тях бе това, че Роб Пелинка, който е генерален мениджър на “езерняците”, не е спирал да му звъни преди сделката между Ел Ей и Ню Орлиънс да стане факт.“Чувството да бъда тук определено е различно, но същевременно съм развълнуван от случилото се. Всички тези трофеи, които виждам, ще ми служат като мотивация. Нямам търпение да се захвана за работа”, каза Дейвис, който ще играе с №3 в Лейкърс. “Роб Пелинка ми звънеше на всеки 30 или 45 минути. Питаше ме какво мисля за този или онзи играч. Понякога се случваше да му кажа - “Роб, на кино съм”, а той ми отговаряше “Добре, добре, просто ми звънни веднага, кгоато излезеш”. Желанието му, а и това на всички в организацията е да имаме възможно най-добрия отбор, а аз смятам, че Пелинка върши страхотна работа в това отношение”, добави още суперзвездата. “He thought he wasn’t gonna be in it!”@AntDavis23 and @KingJames messing around on LakersSnaps pic.twitter.com/X5RwBMqZDp — Los Angeles Lakers (@Lakers) July 14, 2019 “Знаех, че няма как да продължа в Ню Орлиънс. Голям човек съм и съм прекарал достатъчно време в НБА. Знам какво искам. Също така знаех, че сделката трябваше да е възможно най-изгодна както за мен, така и за Пеликанс. Обичам Ню Орлиънс, но никога не бих направил нещо различно, от баскетболна гледна точка беше време да продължа напред”, продължи Ей Ди.

“Знаех, че няма как да продължа в Ню Орлиънс. Голям човек съм и съм прекарал достатъчно време в НБА. Знам какво искам. Също така знаех, че сделката трябваше да е възможно най-изгодна както за мен, така и за Пеликанс. Обичам Ню Орлиънс, но никога не бих направил нещо различно, от баскетболна гледна точка беше време да продължа напред”, продължи Ей Ди. “Имам стандарти, както и всички в Лейкърс. Ако не спечелим титлата този сезон, то той няма как да бъде броен за успешен”, завършва той.

1