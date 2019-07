Бокс Антъни Джошуа се върна към корените си в Нигерия (видео + снимки) 15 юли 2019 | 11:17 - Обновена 0



Бившият световен шампион в тежка категория – Антъни Джошуа (22-1), посети родината на неговата майка и баща – Нигерия. Визитата на 29-годишния британец предизвика безредици в най-големия град в страната Лагос, където малки и големи се струпаха, за да зърнат доскорошният хегемон в тежката дивизия. AJ посети и крайните квартали на Лагос, въпреки че според самия него е „бил посъветван да не го прави“. Един момент обаче, приковава вниманието от туристическата обиколка на родения в Уотфорд боксьор. I was going to say that I saw Nigerian the Flag. "@johnjegs: UK and Nigeria REPRESENT REPRESENT. ANTHONY JOSHUA. pic.twitter.com/QtUB1Fnkko" — Tolúlpé (@Pampamiboy) March 31, 2018 AJ посети и крайните квартали на Лагос, въпреки че според самия него е „бил посъветван да не го прави“. Един момент обаче, приковава вниманието от туристическата обиколка на родения в Уотфорд боксьор. Джошуа даде неформална пресконференция на улицата, където местните задаваха въпросите, но едно малко момиче така и не получи ясен отговор. „Защо предпочиташ да се биеш за Великобритания, а не за Нигерия?“ „Майка ми и баща ми са родени в Нигерия“, отвърна Джошуа. „Когато са били на 25 са отишли в Лондон. После съм роден аз, а бокс започнах да тренирам на 18. През всичките тези години съм се връщал много пъти тук. Дори за кратко посещавах училище, но се върна обратно във Великобритания още като тийнейджър“, каза бившият шампион. Anthony Joshua receives a hero's welcome as he visits the Makoko slums and Lagos National Stadium in Nigeria - the home of his ancestors.



AJ: "They tell us don't go to the ghettos, but I go where I feel most comfortable." pic.twitter.com/GduItDxWre — Michael Benson (@MichaelBensonn) July 14, 2019

Въпреки че така и не даде точен отговор, трябва да се отбележи, че боксьорът винаги излиза на ринга с флаговете на Великобритания и Нигерия до него.



