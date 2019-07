Матю Андерсън MVP на Лигата на нациите

Идеалният отбор на финалите в Лигата на нациите:

MVP - Best Opposite: #1 Matthew Anderson.#VNL FACT: Anderson scored 22 pts in their 5 set semifinal victory yesterday vs & scored 19 in today’s championship match.#VNLMen #BePartOfTheGame pic.twitter.com/MJkr67Tbol — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 15, 2019

Best Setter: #11 Micah Christenson.#VNL FACT: This is Micah’s 2nd VNL medal after winning at the 2018 VNL. He started in all matches of the 2019 Finals & played a huge role in their victory against Brazil yesterday after being down 2-1.#VNLMen #BePartOfTheGame pic.twitter.com/neACIb2ldp — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 15, 2019

Best Outside Hitter: #22 Bartosz Bednorz.#VNL FACT: Bednorz’s best scoring performance in the Finals was 24 pts versus. He scored double digits in all of Poland’s Final Round matches. #VNLMen #BePartOfTheGame pic.twitter.com/Vo1CnGSBs0 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 15, 2019

Best Outside Hitter: #5 Dmitry Volkov.#VNL FACT: This is Volkov’s second consecutive award after winning it last year. In today’s gold medal match, he led his team with 17 points to win their 2nd straight #VNLMen title. #VNLMen #BePartOfTheGame pic.twitter.com/w7iIfoSx9n — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 15, 2019

Best Outside Hitter: #18 Egor Kliuka.#VNL FACT: The 2 time VNL champion played his best scoring performance in their semifinal win vs Poland with 19 pts. In today’s gold medal match, he scored 14 pts.#VNLMen #BePartOfTheGame pic.twitter.com/VIcRmmpNdC — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 15, 2019

Best Middle Blocker: #12 Max Holt.#VNL FACT: Max holds the most number of blocks scored in 1 match in the #2019 VNL Finals. The 6’10” Holt scored 8 solo blocks against. #VNLMen #BePartOfTheGame pic.twitter.com/376Rczad6r — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 15, 2019

Best Middle Blocker: #9 Ivan Iakovlev.#VNL FACT: This is Ivan’s VNL debut. In their match vs in the Finals, he scored 6/6 attempts - an error free spiking performance - and also scored 4 blocks in the same match.#VNLMen #BePartOfTheGame pic.twitter.com/HTOFMtwM1j — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 15, 2019

Best Libero: #22 Erik Shoji.#VNL FACT: Erik is USA’s #1 digger in the 2019 VNL. His setter brother Kawika is also on the team and this is their 2nd VNL medal together after winning bronze last year in Lille.#VNLMen #BePartOfTheGame pic.twitter.com/VOWMbm8QXo — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 15, 2019

Въпреки, че Русия защити титлата си във Волейболната лига на нациите и спечели трофея за втора поредна година, за най-полезен играч (MVP) на финалите бе обявен звездата на домакините и финалистите от САЩ Матю Андерсън. Също така получи наградата и за най-добър диагонал.Освен него американците прибраха още три индивидуални награди - Мика Кристенсън за най-добър разпределител, Максуъл Холт е един от най-добрите центрове, а Ерик Шоджи е най-добро либеро.Шампионите от Русия пък взеха само три индивидуални отличия - Дмитрий Волков и Егор Клюка са двама от тримата най-добри посрещачи, а Иван Яковлев е втория най-добър център.Световните шампиони от Полша, които завоюваха бронзовите медали в Лигата, пък си тръгнаха само с една индивидиална награда на Бартош Беднож.Матю Андерсън (САЩ)Мика Кристенсън (САЩ)Матю Андерсън (САЩ)Бартош Беднож (Полша), Дмитрий Волков (Русия) и Егор Клюка (Русия)Максуъл Холт (САЩ) и Иван Яковлев (Русия)Ерик Шоджи (САЩ)