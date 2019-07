Тенис Су-Вей Сие и Стрицова триумфираха с титлата на двойки при жените 15 юли 2019 | 00:03 0



В първия сет победителките направиха два пробива, а във втория взеха първите две подавания на опонентките си, които на свой ред осъществиха брейк само в началото на втората част. Така Сие и Стрицова спечелиха турнира без загубен сет във всичките си мачове, което за последно направиха сестрите Уилямс през 2009 г. Това беше първата им титла от Големия шлем като тандем, но за Сие трофеят е трети от тази категория и втори на “Уимбълдън” след 2013 г., когато партньорка й беше Шуай Пън (Китай).

"Champions together"@BaraStrycova and Su-Wei Hsieh close out this year’s Championships by winning the ladies’ doubles title, beating Dabrowski/ Xu 6-2, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/kS09XJTbgC — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019 Този успех донесе на чехкинята и първото място в световната ранглиста на двойки при жените, като по този начин тя стана 43-ата тенисистка с това постижение. На 33 години и 109 дни тя е втората най-възрастна дебютна водачка в подреждането след Квета Пешке (35 дни и 361 дни) през 2011-а. На сингъл Стрицова достигна до полуфиналите, където беше спряна от Серина Уилямс. It's been quite a Championships for @BaraStrycova...



Singles: Semi-finals

