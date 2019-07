Тенис Вижте най-дългото разиграване - 35 удара - на финала на "Уимбълдън" (видео) 14 юли 2019 | 23:01 - Обновена 0



Strap yourselves in...@HSBC_Sport Play of the Day is, of course, the longest rally in a #Wimbledon men's singles final... EVER! @DjokerNole | @rogerfederer pic.twitter.com/Mmb1qDqpCy — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019

Освен че е най-дългият финал в историята, този мач (според профила в Twitter на турнира) е предложил и най-дългото разиграване в историята на битките за титлата на "свещената трева" в "Ол Инглънд клъб" - цели 35 удара. Unbelievable. Unshakeable. Unstoppable.@DjokerNole wins his fifth #Wimbledon title in an instant classic, defeating Roger Federer 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12(3) #JoinTheStory pic.twitter.com/S2Mx1yyJ3M — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019

Роджър Федерер го спечели с бекхенд по обратния диагонал и така спаси точка за пробив при 5:2 в своя полза, като това бе всъщност първият брейк-бол в актива на Джокович - и то след цели 2 часа и 47 минути игра! Впоследствие Ноле наистина проби, но не можа да спре Федерер да вкара мача в решителен пети сет. Новак Джокович разплака феновете на Роджър Федерер с крайно драматичен триумф на "Уимбълдън" в най-дългия финал в историята - 4 часа и 57 минути игра - за успех със 7:6(5), 1:6, 7:6(4), 4:6, 13:12(3).Освен че е най-дългият финал в историята, този мач (според профила в Twitter на турнира) е предложил и най-дългото разиграване в историята на битките за титлата на "свещената трева" в "Ол Инглънд клъб" - цели 35 удара.Роджър Федерер го спечели с бекхенд по обратния диагонал и така спаси точка за пробив при 5:2 в своя полза, като това бе всъщност първият брейк-бол в актива на Джокович - и то след цели 2 часа и 47 минути игра! Впоследствие Ноле наистина проби, но не можа да спре Федерер да вкара мача в решителен пети сет.

