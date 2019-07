Джокович: Беше нереално да се върна в мача, надявах се на шампионски тайбрек

Шампионът от тазгодишното издание на “Уимбълдън” Новак Джокович изрази радостта си от победата си над Роджър Федерер в 5-сетовия финал, който се оказа най-дългият в историята на турнира.

“Един от най-трудните мачове срещу един от най-великите тенисисти. За съжаление, в такъв тип мачове един от двамата трябва да загуби. Беше нереално да се върна в мача при два мачбола на негов сервис срещу мен. Също така, беше странно да играя и тайбрек при 12:12. В интерес на истината, аз се надявах да стигна до този тайбрек. Аз съм един от тези, на които Федерер дава надежда, че мога да съм толкова добър на 37 години. Винаги това е бил турнирът за мен, в който да участвам и да спечеля. Сбъдната мечта е родителите ми да бъдат тук в този момент”, заяви щастливият Джокович.

"When I was a boy... I used to make the trophies out of different materials in my room"@DjokerNole's childhood dream has become a reality for a fifth time...#Wimbledon pic.twitter.com/fpRYRIE9BA