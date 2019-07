Легенда на Манчестър Юнайтед даде ценен съвет на Погба

Легендарният капитан и полузащитник на Манчестър Юнайтед Брайън Робсън посъветва звездата на тима Пол Погла да избягва конфликти около бъдещето си на “ Олд Трафорд ”.Наскоро французинът заяви желанието си да напусне тима, като Реал Мадрид Ювентус са готови да го привлекат, но “червените дяволи” за момента отказват да го продадат. Имаше съмнения дали Пол Погба ще постъпи така, както направиха Антоан Гризман Лоран Косиелни , които отказаха да се явят за началото на подготовката на своите отбори, съответно Атлетико Мадрид Арсенал . Той обаче замина със своите съотборници за предсезонното турне на Юнайтед в Австралия, Сингапур и Китай.

“Ти си играч на Манчестър Юнайтед, обвързан си с договор към тях. Затова трябва да даваш всичко за клуба, отбора и феновете. Има много спекулации в медиите около Пол. Той е топ играч. Стой мирен и си прави подготовката възможно най-добре, което, като съм го наблюдавал, прави. Ако се случи нещо и клубът също иска това да се случи, или пък нищо не стане, то трябва да се примириш с положението”, заяви пред “Скай Спортс” Робсън, който е заедно с играчите в турнето им като посланик на клуба.

