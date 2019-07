Неймар: Най-хубавият ми футболен спомен? Победата с 6:1 над ПСЖ

В момента, вместо да тренира със съотборниците си за новия сезон, бразилецът се намира в родината си, където се провежда турнир по футбол на малки вратички, чийто патрон е именно той. Там нападателят даде отговор на редица въпроси, като сред тях беше този за най-хубавия спомен от кариерата му до момента. Той обаче посочи не един, а два - спечелването на олимпийско злато с Бразилия в Рио Де Жанейро, както и победата на Барселона с 6:1 над… настоящия си отбор ПСЖ на 1/8-финалите в Шампионската лига през 2017 г.

[@OhMyGoalUS] | Neymar: "My best memory as a footballer? When we won against PSG with FC Barcelona"

pic.twitter.com/6rewlUZoZf