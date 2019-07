На живо: Роджър Федерер - Новак Джокович 6:7(5), 6:1, 6:7(4), 6:4, 8:8

Носителят на 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер се изправя срещу 15-кратния шампион от “Шлема” Новак Джокович в дългоочакван и мечтал финал на “Уимбълдън”. Срещата започна от 16:00 часа наше време.

ПЪРВИ СЕТ

Федерер започна позитивно мача с бързо проведен сервис-гейм - два аса по правата и още две комбинации с форхенд-уинър, като изобщо не даде шанс на съперника да влезе в разиграване. Маестрото имаше тази възможност в три от точките на начален удар на Джокович, но направи непредизвикани грешки от форхенд, с което отстъпи в размените от основната линия.

Ноле отново намекна, че ще има превъзходство от дъното на корта и поведе с 0-15 след хубаво проведено разиграване, в което имаше инициативата с дълбоки диагонали и от двете страни на ракетата, като завърши с форхенд-уинър. Три невърнати първи сервиса на Федерер обаче го изведоха до комфортно 40-15, само че след това отново Джокович върна напрежение с дълбоките си удари. Неуспешна къса топка на сърбина все пак доведе до 2:1.

Ноле започна с двойна грешка, а после имаше късмет в най-дългото разиграване до момента в срещата да спаси с хващане на линията мощен бекхенд на Федерер, последван от грешка от форхенда на швейцареца. Сърбинът пък се справяше перфектно със сечения бекхенд по правата, което е от скритите оръжия на Маестрото, като компенсираше липсата си на първи сервис. Хубаво контрапие от форхенд на Федерер, взимайки много рано топката, го задържаха в гейма при 40-30, а после грешка от бекхенд на Джокович доведе до първи дюс. Ноле с два невърнати сервиса си заслужи бързи точки, но в други два случая 20-кратният шампион от "Шлема" го матираше със същия този форхенд-уинър по обратния диагонал с ранно взимане на топката. Грешка от бекхенд на сърбина донесе първата точка за пробив, но Федерер я пропиля със сбъркан форхенд в най-важния момент му попречи да се възползва от хубавата възможност. В крайна сметка най-дългият гейм в срещата приключи благоприятно за Ноле - 2:2.

Федерер бе поставен под напрежение при 0-30, след като пак сбърка непредизвикано от форхенд, но впоследствие с хубави сервиси по диагонала в двете полета изравни на 30-30. Още едно такова упражнение към полето за равенство направи 40-30, а после швейцарецът отново с форхенд по обратната права матира съперника за 3:2.

Грешка от бекхенд от трудна позиция на Федерер, последвана от неуспешно излизане негово на мрежата, доведоха до 30-0. Джокович издържа в следващите разигравания от основната линия и дочака нови грешки на Федерер, за да изравни на 3:3. Последвалите две излизания на мрежата на 20-кратния шампион от "Шлема" бяха доста по-успешни и завършиха с красиви волета, а другите две точки в гейма бяха спечелни от него бързо и икономично - 4:3.

Стабилността на Джокович от основната линия му позволи да блесне с великолепен минаващ бекхенд за 30-0, но чип-енд-чардж от страна на Федерер беше възнаграден със завършващ смач. В крайна сметка и с доза шанс сърбинът направи лоб, който закачи линията и обърна развоя на разиграването в негова полза - 4:4. Федерер гледаше да отново да е разнообразен при своето подаване и загуби две точки единствено когато трябваше да играе при втори сервис - 5:4.

Успешно илизане на мрежата плюс феноменална къса топка от форхенд позволиха на Федерер да поведе с 0-30 в ключов момент, но сърбинът излезе от некомфортната ситуация с три поредни безупречни дълбоки сервиса. Двойна грешка обаче доведе до дюс, а после 20-кратният шампион от "Шлема" сбърка непредизвикано от бекхенд и опропасти отличния си ретур. Хубава работа под напрежение от основната линия на Джокович му позволи отново да дочака грешка от форхенд на съперника и да си отдъхне при 5:5.

Сърбинът си заслужи с невероятни ретури да поведе с 0-30, но Федерер показа непоколебимост под напрежение и с агресивни излизания на мрежата заличи пасива. Двойна грешка от ракетата на швейцареца доведе до дюс, а после феноменален форхенд-уинър по опразнената права даде авантаж на Маестрото. В следващото разиграване отново сервиращият излезе на мрежата и Джокович не намери корта - 6:5. 15-кратният шампион от "Шлема" сервира по шампионски и взе гейма си на нула, за да вкара битката в тайбрек - 6:6.

ТАЙБРЕК





Първото разиграване при сервис на Джокович бе доста дълго и вълнуващо, а Федерер изпусна момента да натисне с два поредни форхенда, след като сърбинът бе демонстрирал невероятна защита и отново дочака грешката на съперника. Ноле излезе неуспешно на мрежата в следващата точка, но Маестрото ненужно пресили минаващия си форхенд в отворения диагонал. Грешка от бекхенд по правата в следващия момент доведе до първия мини пробив в полза на Джокович, а с първия ас в тайбрека резултатът стана 3:2 за сърбина. Обаче бекхенд-слайс по правата се оказа печелишв ход за Федерер, след като Ноле не можа да го върне по най-добрия начин и последва бекхенд-уинър - 3:3 и върнат мини пробив. Контрапие (форхенд по правата) на Федерер му осигури аванс от 5:3, но той пък сам го опропасти със сбъркан форхенд по диагонала от средата на корта - 5:4. Още един сбъркан форхенд по диагонала на швейцареца изравни резултата на 5:5, а после спечелена размяна на бекхенди заслужи на сърбина да поведе с 6:5. Грешка от бекхенд на Роджър довърши спада в моментната форма и осигури на Джокович първия сет!

ВТОРИ СЕТ

Федерер започна с пробив и така донякъде успя да заличи негативните емоции от края на тайбрека, а феновете на Джокович започнаха да се притесняват дали няма отново да видят спад в играта на сърбина във втория сет, както се случваше в предишните му мачове. Маестрото затвърди с убедителни първи сервиси, след които разхождаше противника по ширината на корта и излизаше на мрежата, за да завърши точките - 2:0.

Невероятната серия на швейцареца продължи, агресията му също беше на оптимално ниво, а Джокович увеличи броя на грешките от основната линия, с което се стигна до втори пробив - 3:0. Сърбинът опитваше различни удари и комбинации и рискуваше максимално от дъното на корта, защото нямаше какво повече да губи, след като изоставаше с два пробива и 0:4 само за 15 минути.

Ноле си свърши първата работа в този момент - да се погрижи да не остане без спечелен гейм във втория сет, макар че в процеса на извършване направи неуспешна къса и стана жертва на минаващ форхенд край мрежата. Другата му задача беше да продължи да се движи с лекота по корта и да не позволи на швейцареца да изравни сетовете с нисък разход на енергия, въпреки че към този момент вече нямаше голяма интрига в резултата. Сервисът на Маестрото работеше безотказано след 15-30 в шестия гейм и му позволи да дръпне с 5:1. Феноменална къса от бекхенд на Федерер в комбинация с двойна грешка от ракетата на Джокович доведоха до величествено 6:1 в полза на великия швейцарец.

ТРЕТИ СЕТ

Федерер започна с бързо спечелен сервис-гейм, а после напарви три волета на мрежата, но не можа да поведе с 0-15, при което Джокович го задмина с бекхенд. Последва четвъртата двойна грешка на сърбина, но и грешка от бекхенд от основната линия на Маестрото, който търсеше уинър. Великолепен втори начален удар към форхенда на съперника в полето за предимство доведе до 40-15, но ново излизане на мрежата на швейцареца принуди Ноле да сбърка. Все пак, нов силен сервис по диагонала в адвантиж полето свърши работа за шампиона от миналата година - 1:1.

Роджър отново се стремеше да разнообразява сервиса си и да атакува мрежата, с което не даде шанс на Джокович да се настрои за ретур и да навлезе в какъвто и да е ритъм - гейм на нула за 2:1. Сърбинът печелеше размените на бекхенд зад своя начален удар и не позволи на противника да му създава особени проблеми от ретур - 2:2.

Маестрото не спираше да насочва невероятно сервисите си и да си осигурява с тях къси и лесни точки, за да остане напред в резултата, точно преди смяната на топките - 3:2. Ноле обаче продължаваше тенденцията да бъде непоклатим от основната линия и да печели всякакъв тип разигравания от дъното на корта, дори да не можеше да се похвали с толкова бързи точки като съперника си - 3:3. Федерер поддържаше висок стандарт на начални удари и успяваше да се задържи леко напред в резултата при 4:3, като този път дори прословутият ретур на Джокович не му донесе успех. Вероятно ретурът на Маестрото в тези мигове можеше да бъде по-ефективен, но той не можеше да ползва блок-ретур от бекхенд със същата успеваемост, както срещу Рафа Надал (или някой бомбардировач).

Сервисът на Федерер го задържаше в сета, но за първи път при 4:4 бе поставен под напрежение след мощни форхенди на Ноле - 15-30. Въпреки че в два случая трябваше да играе на второ подаване, все пак от този момент нататък записа три поредни лесни и бързи точки за 5:4.

Две непредизвикани грешки на Джокович плюс великолепен апроуч и воле на Федерер доведоха до първя шанс за пробив изобщо в сета. Точно в този минути обаче Ноле предложи най-солидния си сервис, а също и най-добрата защита от основната линия, за да се опази от брейк - 5:5. Великият швейцарец не се обезкуражи от пропиления шанс да поеме инициативата и взе следващия си сервис-гейм на нула, като в едно от разиграванията дори Джокович сбърка бекхенд от средата на корта.

Федерер блесна с минаващ удар от бекхенд за 0-15, но после 15-кратният шампион от "Шлема" го разходи по корта и го матира с бекхенд по диагонала, а малко по-късно и с печелишв форхенд. В крайна сметка логично се стигна до тайбрек!

Бекхенд с рамката на ракетата на Федерер осигури начален мини пробив, а после невърнат сервис и поредна размяна на бекхенди (спечелена от Джокович) доведе до 3-0 в полза на шампиона от миналата година. Още една грешка от бекхенд на Маестрото позоли на Ноле да дръпне с 4-1 и два мини пробива. Последва невероятно разиграване, в което Джокович не трепна от основната линия и смени няколко пъти посоката на топката, за да дочака грешка на Роджър - 5-1. Все пак прекрасен ретур от полето за равенство на Федерер му позволи да изтласка съперника, след което го притиснал допълнително с форхенд и върна единия мини пробив - 5-2. Комбинация сервис-драйв воле и ас позволиха на швейцареца да намали изоставането си до 5-4, но после сбърка елегантен слайс бекхенд по обратния диагонал и осигури три сетбола. Сервис по правата в полето за равенство, последван от два бекхенда на Джокович му спечелиха ключовата точка и ключовия сет!

ТАЙБРЕК

ЧЕТВЪРТИ СЕТ

Двамата започнаха с взети първи сервис-геймове, като при 40-30 в полза на Федерер на негово подаване статистиката показа, че той е 6/6 при сервис-воле, докато Джокович изобщо не е прибягвал до този прийом. Той обаче излъчваше спокойствие и увереност след втория спечелен тайбрек и взе пак гейма си при начален удар на нула, като за първи път в мача имаше възможност да води в резултата, макар и без пробив. С двойна грешка и бекхенд в мрежата Федерер си заличи аванса от бързите точки в гейма, а после ново разиграване по бекхенд даде шанс на Джокович да влезе в дюс. Лош отскок на топката и невърнат сервис обаче все пак опазиха великия швейцарец от неприятности рано-рано в сета - 2:2.

Хубава защита от основната линия на Федерер и двойна грешка на Джокович осигуриха интрига при 15-30, а един "косъм" аут на форхенд на сърбина подари на швейцареца двоен брейк-бол. При липса на добър първи сервис Ноле не можа да отбие набега на противника и с бекхенд в аут стана жертва на пробив за 3:2.

Бързи три грешки на Джокович плюс елегантна къса от форхенд на сърбина доведоха до завърждаване на брейка на нула - 4:2. Бекхенд-уинър, прекрасно стоп воле и грешка на Ноле позволиха на Федерер да стигне до шанс за нов брейк, а нова грешка от ракетата на балканеца съвзем наклони везните в полза на Маестрото - 5:2. Нервите на Федерер не му позволиха да затвори спокойно сета, а агресивността на Джокович се покачи максимално, тъй като и той можеше да играе на втори сервис. Въпреки че спечели блестящо разиграване от 35 удара с бекхенд-уинър по правата, Федерер сбърка два пъти от тази страна на ракетата и се стигна до връщане на единия пробив - 5:3. Джокович затвърди на нула и противникът му за втори път трябваше да сервира за спечелване на сета, но този път може би под ощо по-голямо напрежение. Само че този път първият сервис беше верен помощник на Маестрото и с четири къси точки той вкара мача в решителен пети сет!

ПЕТИ СЕТ

Джокович започна уверено със спечелване на сервис-гейма си, макар че Федерер може да съжалява, че взе само една точка, защото при 30-15 имаше добър шанс да изравни, но сбърка къса с въртелив форхенд. Швейцарецът имаше известни затруднения при своя сервис-гейм, но с максимален риск и отлично насочване на второто си подаване се избави от големи неприятности и изравни 1:1.

Федерер имаше възможност не само да влиза в разигравания в следващия гейм, но и да ги ръководи с агресивното си поведение от основната линия, с което си заслужи равенство 30-30, а после и 40-40 (невероятен бекхенд по правата). През последните минути швейцарецът предпочете да играе с форхенд по бекхенда на противника, защото няколко пъти в мача си патеше от размени бекхенд-бекхенд. Два невърнати сервиса на Ноле обаче е най-подходящия момент му позволиха да дръпне с 2:1.

Джокович стигна до два шанса за пробив, след като в два случая филето му помогна да спечели разиграването, макар че в първия бе чист късмет, а във втория вече бе излязъл на мрежата и бе притиснал максимално опонента си. Федерер се предпази от двете точки за брейк със солиден сервис и впечатляващ форхенд по обратния диагонал, матирал Ноле. Грешка от форхенд (бягайки от бекхенда си) доведе до нов брейк-бол, но след това три поредни безапелационни начални удара свършиха работата за ФедЕкспрес - 2:2.

Джокович изглеждаше, че уверено ще спечели сервис-гейма си и ще спре тенденцията на по-оспорвани моменти, но сам се вкара в беда с две поредни грешки. След дюса обаче сервисът му бе отличен и той си отдъхна за 2:3. Ноле набързо поведе с 0-30, после Федерер направи грешка от бекхенд, а когато трябваше да отразява втория брейк-бол, излезе неподготвен на мрежата (леко паниран) и бе разминат с феноменален бекхенд от ракетата на сърбина - 2:4.

Следващият гейм беше изключително нервен и за двамата, като всеки печелеше точки заради грешки на другия до 40-40. Продължително разиграване бе спечелено от Федерер с форхенд-уинър и той си заслужи брейк-бол, който бе материализиран след още една продължителна размяна от основната линия и грешка от форхенд на Джокович - 3:4.

Ноле имаше възможност да поведе с 15-40, но сбърка форхенд по оголената права и филето прати топката в аут. Оттам Федерер пое контрола със сервиса си и го отказа от намерения за връщане на пробива - 4:4. Джокович си спечели на 15 сервис-гейма си и "върна топката в полето" на Федерер - 4:5, но той отговори на предизвикателството с безупречни начални удари и железни нерви - 5:5. Сърбинът направи невероятно шоу за зрителите, стигайки с плонж до печелившо воле на мрежата след разиграване с над 30 удара (отново размени от бекхенд, като този път Ноле сменяше посоките и поемаше инициативата), а след това си взе подаването с две предизвикани грешки на противника - 5:6.

Федерер се озова в тежко положение при 15-30, но с два безкомпромисни начални удара заличи изоставането си, само че сбърка елементарно драйв воле на празен корт и вкара гейма в дюс. Поредната размяна на бекхенди не донесе нищо хубаво на швейцареца и Ноле със смач си заслужи аплодисменти, само че два поредни аса на ФедЕкспрес отново му се притекоха на помощ - 6:6.

За разлика от предишните си сервис-геймове, този път Джокович не допусна проблемни ситуации след свой сервис и сравнително бързо поведе отново в резултата, за да върне напрежението в противниковото поле. Федерер три пъти вкара първи сервис и грабна лесни точки, после съперникът му се възползва от второ подаване, за да запише форхенд-ретур, но после още един вкаран първи начален удар спомогна за 7:7.

С помощта на любимото си драйв воле, неубедително излизане на мрежата на Джокович и отличен минаващ форхенд Федерер осъществи ключов пробив за 8:7 след 4 часа и 7 минути игра. Ноле обаче поведе с 0-15 и в следващото разиграване бе разсеян от шум от публиката и сбърка форхенд, а противникът му наниза два поредни аса. Първата шампионска точка бе пропиляна с грешен форхенд по обратния диагонал от ракетата на Маестрото, а втората бе наистина спасена от Джокович с феноменален минаващ форхенд, с който наказа неубедително излизане на мрежата на 20-кратния шампион. Поредният отличен ретур на Ноле му заслужи точка за рибрейк след успех с форхенд по диагонала, а същото упражнение доведе до грешка от предната страна на ракетата на ФедЕкспрес направи резултата отново равен!