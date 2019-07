ММА Юрая Файбър се завърна с гръм и трясък! Бам, бам и победа с нокаут за 46 секунди (видео) 14 юли 2019 | 10:54 - Обновена 0



копирано





В началото на битката Файбър вкара десен оувърхенд, а Саймън му отвърна с ляво кроше. Нов десен оувърхенд от страна на члена на Залата на славата и Симон бе на земята.



Юрая се нахвърля като обезумял и засипва с удари Саймън, тогава реферът се намесва и спря срещата, която продължи само 46 секунди.



Това е първа победа с нокаут за Юрая Файбър от 2006 година и с нея той навлиза в серия от два поредни успеха.



Тази победа също така е най-бързата в кариерата на ветерана, който има 45 битки в ММА и е спечелил 35 от тях.



What a KO by Urijah Faber!



pic.twitter.com/zKmOxcQjMX — AmericanGambler #PlayLegal (@makeUSbetagain) July 14, 2019 В интервюто след двубоя Юрая Файбър прие предизвикателството на Хенри Сехудо и обяви, че е готов да се бие с него за титлата в категория "петел". THIS is 40?! @UrijahFaber turns back the clock at #UFCSacramento pic.twitter.com/TkSrrA0m0J — ESPN MMA (@espnmma) July 14, 2019 mma.bg Легендата Юрая Файбър излезе от пенсия, след 3 години отсъствие, и се изправи срещу Рики Саймън в подглавната битка на събитието UFC Fight Night в Сакраменто. 40-годишният Файбър имаше подкрепата на цялата зала в Сакраменто.В началото на битката Файбър вкара десен оувърхенд, а Саймън му отвърна с ляво кроше. Нов десен оувърхенд от страна на члена на Залата на славата и Симон бе на земята.Юрая се нахвърля като обезумял и засипва с удари Саймън, тогава реферът се намесва и спря срещата, която продължи само 46 секунди.Това е първа победа с нокаут за Юрая Файбър от 2006 година и с нея той навлиза в серия от два поредни успеха.Тази победа също така е най-бързата в кариерата на ветерана, който има 45 битки в ММА и е спечелил 35 от тях.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1207 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1