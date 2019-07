ММА Джермейн Де Рандами нокаутира Аспен Лад само за 16 секунди (видео + снимки) 14 юли 2019 | 10:30 - Обновена 0



копирано

Джермейн Де Рандами и Аспен Лад споделиха клетката в главната битка на UFC Fight Night в Сакраменто. Битката между двете дами продължи само 16 секунди, след като Де Рандами вкара десен прав и прати Лад в нокдаун, а след това вкара и ляв прав. Germaine de Randamie | #UFCSacramento



"The Iron Lady" derrota a Aspen Ladd en 16 segundos por KO en la pelea estelar. La holandesa consigue su quinta victoria consecutiva anotándose el nocaut más rápido de la división gallo femenil. ¿Detención prematura? pic.twitter.com/3ZjZzWZosZ — El rincón de las MMA (@RinconMMA) July 14, 2019



С този успех Джермейн Де Рандами навлиза в серия от 5 поредни победи, а за Аспен Лад, която изключително трудно влезе в категорията си преди битката, това е първа загуба в ММА и спря нейната серия от 8 поредни победи. Хърб Дийн скочи и спря срещата, за което беше освиркан, защото мнозина вярваха, че е прекратил двубоя прекалено рано. Победата обаче си е победа за Джермейн Де Рандами и тя е най-бързата победа в историята на категория "петел" при жените.С този успех Джермейн Де Рандами навлиза в серия от 5 поредни победи, а за Аспен Лад, която изключително трудно влезе в категорията си преди битката, това е първа загуба в ММА и спря нейната серия от 8 поредни победи. #UFCSacramento #GermainedeRandamie #AspenLadd pic.twitter.com/dh5r9Tz5uf — ProSportsGifs (@gifs_pro) July 14, 2019 I have to say it’s close but I think Herb Dean made the right call on this...



She wasn’t able to intelligently defend herself after that hit#UFCSacramento



pic.twitter.com/NL7miy5OMW — Nick Hollenbeck (@_NickHollenbeck) July 14, 2019 mma.bg

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1173

1