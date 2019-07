Волейбол САЩ срещу Русия на финала на Лигата на нациите (видео) 14 юли 2019 | 09:01 - Обновена 0



USA are in the #VNL Final! They win a thrilling 3-2 (25-21, 17-25, 21-25, 25-20, 15-9) SF over Brazil !



VNL coverage: https://t.co/ecUlFzfrFp

VNL Finals https://t.co/EhEDRa7gO8 #BePartOfTheGame #volleyball #VNLmen @usavolleyball @volei pic.twitter.com/4SEWfd1Wxd — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 14, 2019 В другия полуфинал защитаващият титлата си тим на Русия се наложи над световния шампион Полша с 3:1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21). Двата отбора си размениха по един гейм в началото на срещата, но в третия и четвъртия предимството бе на страната на играчите на Томас Самелвуо и те заслужено се поздравиха с успех. Много силен мач за победителите направи Виктор Полетаев, който завърши двубоя с 24 точки. Егор Клюка прибави още 19 точки. За Полша Бартош Беднож наниза 15 точки.

Russia are back in the #VNL Final! They defeat Poland 1-3 (19-25, 26-24, 22-25, 21-25) to advance!



VNL coverage: https://t.co/fwUJLfdmex

VNL Finals tickets: https://t.co/hhNbkfQ87z #BePartOfTheGame #volleyball #VNLmen @PolskaSiatkowka @RusVolleyTeam pic.twitter.com/ZMvwAs55AF — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 14, 2019 САЩ и Русия играха преди няколко дни в груповата фаза на финалите, като тогава успехът бе за американците с 3:0 гейма. Преди мача за златото ще се изиграе и този за бронза между Бразилия и Полша. Отборите на САЩ и Русия ще играят във финала на турнира Лига на нациите по волейбол при мъжете. В полуфиналите в Чикаго американците се наложиха с 3:2 (25:21, 17:25, 21:25, 25:20, 15:9) над Бразилия, като успяха да направят обрат от 1:2 до 3:2. Над всички за домакините бе Матю Андерсън, който завърши срещата с 22 точки. Тейлър Сандер пък прибави още 17 точки. За Бразилия със 17 завърши Уолъс де Соуса.В другия полуфинал защитаващият титлата си тим на Русия се наложи над световния шампион Полша с 3:1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21). Двата отбора си размениха по един гейм в началото на срещата, но в третия и четвъртия предимството бе на страната на играчите на Томас Самелвуо и те заслужено се поздравиха с успех. Много силен мач за победителите направи Виктор Полетаев, който завърши двубоя с 24 точки. Егор Клюка прибави още 19 точки. За Полша Бартош Беднож наниза 15 точки.САЩ и Русия играха преди няколко дни в груповата фаза на финалите, като тогава успехът бе за американците с 3:0 гейма. Преди мача за златото ще се изиграе и този за бронза между Бразилия и Полша.

