Тенис Триумф за Колумбия на "Уимбълдън" след петчасова битка 14 юли 2019 | 08:42 - Обновена 0



копирано



[2] @juanscabal and @RobertFarah_ outlast [11] Mahut and Roger-Vasselin 67(5) 76(5) 76(6) 67(5) 63 in 4h, 56m

to capture @Wimbledon doubles title and 1st Colombian team to earn a #GrandSlam crown. They will become No. 1 in #ATP Doubles Rankings for 1st time. — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) July 13, 2019 Срещата на Централния корт в Лондон се превърна в истинска класика, като продължи 4 часа и 57 минути. В първите три сета на двубоя нямаше нито един пробив, а в четвъртия двата тандема си размениха по един в поредни геймове. Така всяка една от първите 4 части трябваше да се реши след тайбрек, като Маю и Роже-Васлен взеха първата и четвъртата, а Кабал и Фара - втората и третата.

.@juanscabal and @RobertFarah_ also 1st South American team to win a #GrandSlam doubles title since @PabloCuevas22 (URU) and @LuchoHorna (PER) in 2008 @rolandgarros. #Wimbledon2019 — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) July 13, 2019 Точно в края на третия сет дойде и най-спорният момент в мача. При резултат 6:6 точки в тайбрека съдията на стола взе решение в ущърб на французите, което секунди по-късно доведе до това те да загубят сета и до крайно гневна реакция от страна на Маю. Французинът пък бе и уцелен на три пъти с топката в мача и определено бе най-емоционалният играч на корта. A moment to treasure…



Colombian duo Juan Sebastian Cabal and Robert Farah are #Wimbledon men’s doubles champions for the first time after being Mahut/Roger-Vasselin on Centre Court pic.twitter.com/i2rMHreMVb — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019 Въпреки негативното развитие, Васлен и Маю успяха да спечелят четвъртия сет и да пратят мача в пети. Там обаче Кабал и Фара бяха по-концентрирани и след два пробива, вторият за 5:3, успяха да затворят мача.

First Colombian players to win a men’s Grand Slam doubles title



@juanscabal | @RobertFarah_ pic.twitter.com/RJ1LOFVxJH — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019 Заради неочаквано дългия финал при мъжете се наложи организаторите да преместят за неделя спора за титлата на двойки при дамите. Колумбийците Хуан Себастиан Кабал и Роберт Фара спечелиха титлата на двойки при мъжете от "Уимбълдън". На финала те победиха французите Никола Маю и Едуар-Роже Валсен с 6:7 (5), 7:6 (5), 7:6 (6), 6:7 (5), 6:3, за да станат първите южноамериканци с най-ценното отличие в тениса на трева.Срещата на Централния корт в Лондон се превърна в истинска класика, като продължи 4 часа и 57 минути. В първите три сета на двубоя нямаше нито един пробив, а в четвъртия двата тандема си размениха по един в поредни геймове. Така всяка една от първите 4 части трябваше да се реши след тайбрек, като Маю и Роже-Васлен взеха първата и четвъртата, а Кабал и Фара - втората и третата.Точно в края на третия сет дойде и най-спорният момент в мача. При резултат 6:6 точки в тайбрека съдията на стола взе решение в ущърб на французите, което секунди по-късно доведе до това те да загубят сета и до крайно гневна реакция от страна на Маю. Французинът пък бе и уцелен на три пъти с топката в мача и определено бе най-емоционалният играч на корта.Въпреки негативното развитие, Васлен и Маю успяха да спечелят четвъртия сет и да пратят мача в пети. Там обаче Кабал и Фара бяха по-концентрирани и след два пробива, вторият за 5:3, успяха да затворят мача.Заради неочаквано дългия финал при мъжете се наложи организаторите да преместят за неделя спора за титлата на двойки при дамите.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1789 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1