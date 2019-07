Бокс Даниел Дюбоа нокаутира братовчеда на Тайсън Фюри 14 юли 2019 | 01:47 - Обновена 0



Daniel Dubois is the new British Heavyweight Champion after stopping Nathan Gorman in the fifth round pic.twitter.com/uT0UPmrLmx — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) July 13, 2019

Дюбоа все пак показа доста по-сериозен технически потенциал и работеше несравнимо по-успешно с водещия си ляв прав. Горман бе пратен два пъти в нокдаун и с прекалено рискованите си опити за удари с голям размах изцеди енергията си съвсем.



Битката бе за британската титла в тежка категория и Дюбоа може да се гордее с нея, тъй като още не е станал на 22-годишна възраст. Галавечерта в най-голямата лондонска зала “О2 Арена” бе организирана от топ промоутъра Франк Уорън, а Тайсън Фюри бе сред ВИП гостите и бе в ъгъла на братовчед си.

These two heavyweights are really going for it!



Check out the shot where Dubois cuts Gorman above the eye #DuboisGorman pic.twitter.com/NZIVInVUc4 — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) July 13, 2019

Началото бе равностойно, макар Дюбоа да се стремеше да влиза първи в размените и да ги инициира, като с две десни крошета остави рано рано отпечатъци върху лицето на Горман. Той също не се свенеше да пробва попадения и да търси пролука за дясната си ръка. Рано във втория рунд пък той пак бе намерен с няколко леви крошета и вече му бе отворена аркада около лявото око, макар и той да пласира ляво и дясно кроше. Дюбоа продължи да бъде по-активният с повече попадения на сметката си, а и се мобилизираше от потеклата кръв на Горман.

No letting up #DuboisGorman pic.twitter.com/InKXM1pJv7 — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) July 13, 2019

Невероятни комбинации на крошета - леви и десни - в началото на третия рунд от ръкавиците на Дюбоа пратиха на колене Горман и бе маркиран нокдаун. Последваха безразсъдни размятания на ръце и от двамата тип “мелници” без никакъв тактически замисъл и подбиране на ударите, единствено със стремеж за нокаут.

The first but 100% not the last knockdown of this fight...



Daniel Dubois floors Nathan Gorman after a flurry of punches #DuboisGorman pic.twitter.com/8Lz0Pqwi8E — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) July 13, 2019

