Лиам Уилямс нокаутира опонента си още във втория кръг в "О2 Арена"

Great to be at the fight tonight with the champ @Tyson_Fury to watch #DuboisGorman #Fightnight pic.twitter.com/EDb7PWJoR7 — Frank Bruno MBE (@frankbrunoboxer) July 13, 2019

Karim Achour had never been stopped before...



Liam Williams just took him out in round two at the O2



Two knockdowns to get the stoppage! pic.twitter.com/QjEBVdNbEh — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) July 13, 2019

За първи път в кариерата си Аншур бива “спиран”, а Уилямс вече има два поредни нокаута на сметката си, след като през март го направи срещу Джо Мулендър. Англичанинът се надява, че скоро ще си заслужи мач за световната титла на някоя от четирите боксови федерации. Британският шампион в средна категория Лиам Уилямс (20-2-1, 16 КО) си свърши работата по най-добрия (и очакван) начин, нокаутирайки във втория рунд французина Карим Аншур (27-6-3). Така Уилямс спечели “сребърната” титла на Световния боксов съвет и зарадва промоутъра си Франк Уорън по време на организираната от него галавечер в най-голямата лондонска зала “О2 Арена”. Основното събитие е Даниел Дюбоа - Нейтън Горман.Сред специалните гости на събитието бяха сър Франк Бруно, бивш световен шампион в тежка категория на WBC от Англия, както и линейният шампион в дивизията Тайсън Фюри.Лиам Уилямс наниза няколко комбинации в главата на Аншур и още преди да беше попаднало в целта последното му кроше беше ясно, че французинът ще падне на земята, което му беше общо втори нокдаун. Той всъщност се изправи, но реферът на ринга прецени, че не може да продължи сблъсъка и присъди ТКО.За първи път в кариерата си Аншур бива “спиран”, а Уилямс вече има два поредни нокаута на сметката си, след като през март го направи срещу Джо Мулендър. Англичанинът се надява, че скоро ще си заслужи мач за световната титла на някоя от четирите боксови федерации.

