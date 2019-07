Бокс Арчи Шарп с първа успешна защита на титлата си пред очите на Тайсън Фюри 13 юли 2019 | 23:28 - Обновена 0



Шарп проведе двубоя си на галавечерта в най-голямата зала в Лондон - “О2 Арена”, която е организирана от топ промоутъра Франк Уорън и основното събитие е дългоочакваният двубой в тежка категория между Даниел Дюбоа и Нейтън Горман. Един от специалните гости на галавечерта е линейният шампион в най-горната дивизия Тайсън Фюри.



Шарп прати опонента си в нокдаун с мощен десен в тялото, при което реферът на ринга трябваше да отброява до 8. Маккори все пак успя да се съвземе от доста големия брой попадения, които понесе в първата част на двубоя, а много от тях бяха отлични контриращи крошета на Шарп. Във втората половина на битката Маккори успяваше да бъде активен в размените, особено от близка дистанция. В крайна сметка динамичният сблъсък бе спечелен от Шарп с единодушно съдийско решение, като единствено в последните 3 минути двамата бяха видимо уморени и не предложиха много “екшън”.

