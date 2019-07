Гризман: Нямам търпение да играя с Меси

Новото попълнение на Барселона Антоан Гризман пристигна в каталунската столица и засне специална фотосесия. Французинът беше в отлично настроение и не скри радостта си, че ще играе рамо до рамо с Лионел Меси

“Много съм развълнуван и чакам с нетърпение първата тренировка. Изправям се пред ново предизвикателство, ще преследвам нови цели. Няма да е лесно, но вярвам, че всичко ще се развие по най-добрия възможен начин”, заяви Гризман.

“Разбира се, че ще ми е приятно да играя заедно с Меси. Усман Дембеле и Самюел Юмтити са мои добри приятели и се радвам, че вече сме в един отбор. Надявам се да донеса много щастливи моменти на феновете на Барса”, продължи нападателят.

“Аз съм жизнерадостен човек и обичам да се забавлявам както на терена, така и извън него. Искам да допринеса за доброто настроение в отбора”, добави Гризман.

