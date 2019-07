Колоездене Томас де Хенд спечели осмия етап на Тур дьо Франс 13 юли 2019 | 20:09 0



Белгиецът Томас де Хенд спечели осмия етап от колоездачната обиколка на Франция - 200 километра от Макон до Сент Етиен. Французинът Жулиен Алафилип, който финишира трети, си върна "жълтата фланелка" на лидер, а миналогодишният победител Герайнт Томас падна 15 километра преди края. Де Хенд постигна епична победа в днешния етап, който бе и най-интересният от началото на Тура. It's the first time in 15 years that 2 Frenchmen have occupied 1st and 3rd place in the GC, after @voecklerthomas () and Sandy Casar () between the 7th and 12th stages in 2004.#TDF2019 https://t.co/utmzbcksiD — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2019 Белгиецът от отбора на "Лото Соудал" бе начело на колоната от самото начало и самостоятелната атака, която бе предприел, в крайна сметка се отплати във втората му етапна победа в кариерата му. Де Хенд пресече сам финалната линия с време от 5 часа и 17 секунди и остави на 6 секунди зад себе си французите Тибо Пино и Жулиен Алафилип. За Алафилип това бе достатъчно да се върне начело в общата класиране, тъй като основната група, в която бе и италианецът Джулио Чиконе, остана на 26 секунди зад победителя. AN INCREDIBLE WIN FOR @DeGendtThomas!

INCROYABLE VICTOIRE DE @DeGendtThomas ! #TDF2019 pic.twitter.com/BNy8MDuJeE — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2019 Британецът Герайнт Томас, който защитава титлата си от миналата година, успя да се възстанови бързо след падането, което претърпя на един от завоите, и настигна основните си конкуренти, за да завърши също с групата на Чиконе. В общото подреждане Алафилип вече води с 23 секунди пред Чиконе, тъй като взе и 6 секунди бонификация за третото си място в днешния ден. Трети на 53 секунди зад него е Пино, следван от австралиеца Джордж Бенет, Томас и колумбиеца Еган Барнал, които обаче са на малко повече от минута зад лидера. В неделя, 14 юли, когато е и националният празник на Франция, предстои деветият етап от обиколката. В него ще бъдат изминати 170,5 километра от Сент Етиен до Бриу с едно изкачване от първа категория и две от трета.

