Българи зад граница Николай Тодоров с четвърти гол за Инвърнес това лято 13 юли 2019 | 18:30 - Обновена



The Report and Reaction from yesterday's 1-1 draw with @AberdeenFC at Borough Briggs



John Robertson also gives an update on the fitness of Shaun Rooney as well as an injury update on Dave Carson, James Vincent and Daniel Mackay.



https://t.co/ntnSbrft7v pic.twitter.com/A35oL5QvVE — Official ICTFC (@ICTFC) July 7, 2019 22-годишният българин продължава да трупа опит в Шотландия, където премина по-голямата част от кариерата му до момента. След трансфера си от



Миналото лято нападателят се раздели с тима от Единбург, като през есента опита късмета си в Италия, където игра за третодивизионния Риети. В началото на годината Николай се завърна в Шотландия и подписа с Фолкърк, който обаче изпадна от Чемпиъншип в последния кръг заради по-лоша голова разлика. Our final pre-season match ahead of the Betfred Cup Group Stages, takes place this Friday as we face @StJohnstone at Grant Street, 7:30pm kick-off.



Admission: £5 | Under 16s: FREE pic.twitter.com/iUEwmXcNy3 — Official ICTFC (@ICTFC) July 10, 2019 В кариерата си във второто ниво на шотландския футбол до момента българинът има 33 мача и 3 гола. Безспорно най-силният сезон в кариерата му досега пък е 2016/2017, в който изигра 14 мача, вкара 4 гола и помогна на Ливингстън да спечели титлата в Лига 1 и промоция в Чемпиъншип. Българският нападател Николай Тодоров приключи с четири гола участието си в предсезонната подготовка на новия си клуб в Шотландия - Инвърнес. Голмайсторът от Плевен се присъедини миналия месец към тима от Чемпиъншип, който не крие амбициите си да се завърне сред най-добрите в страната. Тодоров, който за последно игра в изпадналия в Лига 1 Фолкърк, се разписа по веднъж във вратата на Клач и Сейнт Джонстън, а в проверката с Форес реализира два гола.22-годишният българин продължава да трупа опит в Шотландия, където премина по-голямата част от кариерата му до момента. След трансфера си от Нотингам Форест в Хартс през 2016-а, Тодоров последователно бе преотстъпван на Каудънбийт, Ливингстън и Куин ъф дъ Саут.Миналото лято нападателят се раздели с тима от Единбург, като през есента опита късмета си в Италия, където игра за третодивизионния Риети. В началото на годината Николай се завърна в Шотландия и подписа с Фолкърк, който обаче изпадна от Чемпиъншип в последния кръг заради по-лоша голова разлика.В кариерата си във второто ниво на шотландския футбол до момента българинът има 33 мача и 3 гола. Безспорно най-силният сезон в кариерата му досега пък е 2016/2017, в който изигра 14 мача, вкара 4 гола и помогна на Ливингстън да спечели титлата в Лига 1 и промоция в Чемпиъншип.

