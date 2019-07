Тенис Федерер счупи още един рекорд 13 юли 2019 | 15:34 - Обновена 0



Роджър Федерер записа поредния си рекорд. След победата си със 7:6 (3), 1:6, 6:3, 6:4 срещу Рафаел Надал на полуфиналите на “Уимбълдън” вчера, 37-годишният швейцарец стана тенисистът с най-много асове в историята на турнира от “Големия шлем” в Лондон. Федерер, който заби 14 аса срещу Надал, има вече общо 1405 директни точки от начален удар на “свещената трева” в Лондон. Saw this new RF record from@StatsInsider & checked on

Most Aces at Wimbledon:

Roger Federer - 1405

Goran Ivanisevic - 1397

Pete Sampras - 1095

Andy Roddick - 936

Mark Philippoussis - 912@StatsInsider #StatsGoat https://t.co/g3siGRdwRR — Jimmy Miller (@Racquettechie) July 13, 2019 Досегашният рекордьор бе хърватинът Горан Иванишевич. Единственият тенисист, печелил “Уимбълдън” с “уайлд кард” (2001 година), е със 1397 аса. Трети е Пийт Сампрас (1095), а Топ 5 на тази любопитна класация допълват Анди Родик (936) и Марк Филипусис (912). Roger Federer at Wimbledon:



Most Titles - 8

Most Finals - 12

Most Match Wins - 101

Most Aces - 1405 pic.twitter.com/p6zrQXxB6j — ESPN UK (@ESPNUK) July 12, 2019 На финала срещу Новак Джокович в неделя Федерер ще търси 102-а победа на "Уимбълдън", 9-а титла в Лондон и общо 21-а в турнирите от "Големия шлем".

