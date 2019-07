Тенис Невероятно! Симона Халеп прегази Серина Уилямс на финала на "Уимбълдън" 13 юли 2019 | 17:07 - Обновена 1



Throwing it back to 2011, when a 19-year-old @Simona_Halep pushed @serenawilliams to three sets in the second round at The Championships



Eight years on and they're about to contest the #Wimbledon final... pic.twitter.com/ZZd6HIbOVW — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019 Румънката Симона Халеп е новата шампионка на "Уимбълдън". Поставената под №7 Халеп отнесе с 6:2, 6:2 за 56 минути на финала седемкратната шампионка Серина Уилямс и стана първата румънка, която вдига трофея на The Championships. Това е втора титла от “Големия шлем” за 27-годишната Халеп, която през 2018 триумфира на “Ролан Гарос”. 37-годишната Уилямс пък не успя да грабне 24-ия си трофей от “Големия шлем” на сингъл и съответно да изравни рекорда за всички времена на австралийката Маргарет Корт. Поставената под №11 Уилямс за втора поредна година губи финала на "Уимбълдън", след като през 2018 преклони глава пред германката Анжелик Кербер.

ПЪРВИ СЕТ:

Start as you mean to go on...



Eight minutes in and @Simona_Halep has a double break in the first set against Serena Williams, leading 3-0#Wimbledon pic.twitter.com/7pb61xyPm2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019 Двубоят започна със сервис на Серина, която в началните минути изглеждаше нервната тенисистка на корта. Халеп реализира пробив още в първия гейм, след което го затвърди на нула. Серина допускаше грешка след грешка в тези първи минути и трябваше да спасява нов брейкпойнт при 30:40 в третия гейм. Халеп атакува безмилостно втория сервис на ветеранката и с директна точка от ретур взе гейма, повеждайки с 3:0. Халеп летеше по корта и набързо поведе с 4:0, а Серина най-сетне се събуди в петия гейм, като го взе на нула и пое глътка въздух. Двубоят започна със сервис на Серина, която в началните минути изглеждаше нервната тенисистка на корта. Халеп реализира пробив още в първия гейм, след което го затвърди на нула. Серина допускаше грешка след грешка в тези първи минути и трябваше да спасява нов брейкпойнт при 30:40 в третия гейм. Халеп атакува безмилостно втория сервис на ветеранката и с директна точка от ретур взе гейма, повеждайки с 3:0. Халеп летеше по корта и набързо поведе с 4:0, а Серина най-сетне се събуди в петия гейм, като го взе на нула и пое глътка въздух. Lift-off for @Simona_Halep



The Romanian takes the opening set 6-2 against Serena Williams, breaking twice and making just two unforced errors #Wimbledon pic.twitter.com/g8Qn851x4a — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019 Серина вдигна нивото на играта си и с помощта на блестящи ретури се пребори за първата си точка за пробив в мача в шестия гейм. Халеп обаче продължаваше да играе много качествено, като румънката успяваше да устои на атаките на американката и контраатакуваше впечатляващо. Халеп заличи брейкпойнта, а след това взе подаването си, като при точката за 5:1 направи страхотен уинър след поредна виртуозна игра в защита. И в осмия гейм Халеп връщаше топката от почти невъзможни позиции, което обезкуражаваше Уилямс. С 6:2 румънката взе първия сет само за 26 минути, а Серина трябваше бързо да намери начин как да неутрализира подема на съперничката си.



ВТОРИ СЕТ:



В началото на втория сет и двете тенисистки сервираха отлично, като дори си размениха по един гейм на нула. При 2:2 обаче Серина бе притисната от съперничката си и трябваше да се измъква от 15:40. Въпреки че американката си създаде печеливша позиция, тя изкара топката в аут от удобна позиция и това означаваше първи пробив във втрата част - 3:2 за Халеп. С гейм на 30 румънката затвърди брейка и направи голяма крачка към голямата победа - 4:2. Последва гейм, в който Серина даде всичко от себе си, за да се задържи по-дълго в мача. Американката вкара някои безпощадни сервиси, но в крайна сметка Халеп проби, след което с гейм на нула сложи край на турнира при дамите.

СТАТИСТИКА НА МАЧА Уилямс и Халеп бяха играли 10 пъти помежду си преди днешния им сблъсък, като американката има 9 победи и вече 2 поражения срещу румънката. Двете се срещнаха на 1/8-финалите на Australian Open тази година, като Серина спечели с 6:1, 4:6, 6:4. Единственият им двубой на “Уимбълдън” досега пък беше първият мач помежду им - 3:6, 6:2, 6:1 за американката във втория кръг през 2011 година.

