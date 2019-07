Пърт Глори 0:2 Манчестър Юнайтед (гледайте на живо)

I guess that’s what you call a pre match warm up pic.twitter.com/LMfSBrAv41 — Mike Phelan (@Mike_Phelan_1) July 13, 2019

ПЪРТ ГЛОРИ - МАН ЮНАЙТЕД 0:1

0:1 - Рашфорд (60)



Ман Юнайтед: Ромеро, Далот, Туанзебе, Джоунс, Йънг, Перейра, Матич, Чонг, Лингард, Джеймс, Марсиал (второ полувреме - Перейра, Уан-Бисака, Рохо, Смолинг, Шоу (83 - Гарнър), Мактоминей, Погба, Грийнууд, Мата, Гомес, Рашфорд)



След час игра дойде и първият гол. Топката стигна до Рашфорд в наказателното поле, а английският национал се завъртя и с отличен удар с левия крак прати топката в мрежата. След попадението превъзходството на гостите стана още по-голямо и те редяха атака след атака. Анхел Гомес пробва удар от далечна дистанция, а Грийнууд пропусна отлична възможност да удвои аванса на англичаните. 17-годишният талант бе изведен на прекрасна позиция от Мата, но диагоналният му удар мина покрай дясната греда.

Манчестър Юнайтед се изправя срещу Пърт Глори в първата си контрола от предсезонната подготовка, която започва с турне в Австралия. Двубоят на "Оптъс Стейдиъм" в Пърт се играе при резултат 1:0 за "червените дяволи". Маркъс Рашфорд откри резултата в 60-ата минута.Преди двубоя домакините бяха организирали светлинно шоу и демонстрация на местните традиции.Новото попълнение Даниел Джеймс направи дебют за “червените дяволи” на лявото крило. До него в атаката играят младият Таит Чонг отдясно, Джеси Лингард Антони Марсиал , който е на върха на атаката. Оле Гунар Солскяер не може да разчита на Ромелу Лукаку , който е с лека травма. Ерик Байи Виктор Линдельоф също пропускат срещата. Пол Погба , който изяви желание да напусне клуба, е на пейката. Там е и новото попълнение Аарън Уан-Бисака."Червените дяволи" започнаха отлично и организираха няколко атаки още в първите минути. Силно начало направи дебютантът Дан Джеймс. Бившият играч на Суонзи проби няколко пъти, но атаките не бяха завършени, като в един от случаите Далот стреля над вратата, а в друг защитник на австралийците успя да избие.След високото темпо в самото начало, Пърт Глори започна да се справя малко по-добре с устрема на съперника. Ман Юнайтед продължаваше да владее топката в големи периоди, но по-рядко стигаше до вратата на домакините. В 26-ата минута Марсиал получи топката в наказателното поле и стреля, но топката отиде във външната част на мрежата. Малко по-късно Лингард отправи прекрасен удар от дистанция. Вратарят на Пърт се намеси великолепно и изби топката в ъглов удар.До края на полувремето тимът на Солскяер търсеше пролуки в защитата на съперника, но не намери такива. В 39-ата минута Чонг бе съборен в наказателното поле, но съдията прецени, че няма нарушение и не отсъди дузпа. За второто полувреме Юнайтед излезе с тотално променен отбор, като бяха направени 11 промени. Дебют направи Аарън Уан-Бисака, а Пол Погба също се появи на терена.“Червените дяволи” започнаха силно и втората част. Погба пробва удар в 47-ата минута, но французинът бе неточен. След това младият Мейсън Грийнууд навлезе в наказателното поле и стреля покрай вратата. След почивката имаше повече идеи в атаката на Ман Юнайтед, като в основата им бяха Мата и Рашфорд, които успяваха да комбинират между сгъстената защита на съперника.