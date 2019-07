Уестбрук се сбогува с ОКС с трогателно писмо

Ръсел Уестбрук си тръгва от Оклахома Сити след повече от 10 години в отбора, а на сбогуване с Тъндър използва профилите си в социалните мрежи, за да изрази благодарността си към местната общност. 30-годишният баскетболист ще продължи кариерата си в състава на Хюстън, където отново ще играе рамо до рамо с Джеймс Хардън.

“Не знам откъде да започна, за да предам чрез думи емоциите, които усещам сега. Това беше едно невероятно пътешествие, Оклахома! Когато дойдох тук, бях на 18-години, любопитен и изобщо не съм си представял всички невероятни неща, които щяха да ми се случат. В Оклахома израснах, заобиколен от страхотна група хора. Хората са тези, които правят това място толкова специално. От феновете, през треньорите, съотборниците, цялата организация, г-н Бенет, Сам Прести, моите приятели и цялата общност. Вие правите Оклахома толкова красиво място и сте причината да обожавам всяка една секунда, в която играех тук. Подкрепяхте ме винаги и стояхте до мен в добро и лошо. Благодарен съм завинаги. Запознах се с толкова много прекрасни хора, които помогнаха да се превърна в този мъж, който съм сега. Надявам се, че съм оставил отпечатък в общността на Оклахома така, както Оклахома остави отпечатък върху мен и семейството ми. Тръгвам си с толкова много приятели и толкова много благодарност. Благодарността ми никога няма да е достатъчна за това, че винаги бяхте до мен. Беше мечта и истинска вихрушка!”, написа Уестбрук.

Russ says goodbye to OKC



(via @russwest44) pic.twitter.com/jgpl9mxtpK