Джо Джойс настъпва газта

Дългогодишният спаринг партньор на Антъни Джошуа – Джо Джойс настъпи сериозно газта за атака на качествените титли в тежка категория. 198-сантиметровият гигант ще се бие в единия от двата основни мача на голямата галавечер в Лондон. Британецът ще се изправи срещу най-сериозния съперник в досегашната си кариера. Той излиза в 12-рундов сблъсък срещу бившия претендент за световната корона Брайънт Дженингс (САЩ).

Джойс (9 победи, 9 с нокаут) изглежда изключително убедителен в досегашните си срещи. Неговата кариера се движи от Дейвид Хей, който знае прекрасно пътя към върха.

