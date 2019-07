Битката на младите британски лъвове

Изключително рядко водещ промоутър в бойните спортове ще хвърли един срещу друг двама от своите млади таланти още в началото на техните кариери. Точно това ще се случи тази вечер в Лондон. Местната зала „О2“ ще приюти шоу на легендарния Франк Уорън. Повече от година той отлагаше неизбежното, но в крайна сметка беше принуден да изправи един срещу друг бойците от тежка категория Даниел Дюбоа и Нейтън Горман.

Сблъсъкът ще бъде за титлата на Британия в тежка категория. 12-рундовата среща предизвика допълнителен интерес заради сравнението между двата стила. Дюбоа прилича изключително много като ударна мощ на Дионтей Уайлдър, докато Горман е взел част от играта на своя братовчед Тайсън Фюри.

Непобедените боксьори се захапаха още от миналата година. Седмица след седмица ту единият, ту другият настояваха за мач. В крайна сметка желанието им се сбъдна.

Lot of respect for you @Tyson_Fury but you are wrong.



