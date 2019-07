Лека атлетика Найджъл Амос пробяга най-бързите 800 метра от 2012 г. насам 12 юли 2019 | 23:37 0



Втори на 800 метра в Монако завърши кениецът Фъргюсън Черуйот Ротич с личен рекорд от 1:42.54 минути, а трети се нареди бронзовият медалист от Световното първенство в Пекин през 2015 г. Амел Тука (Босна и Херцеговина) с 1:43.62 минути.



“Всичко вървеше добре в последните няколко седмици и знаех, че днес мога да бягам 1:41 мин. Следващото ми състезание ще е в Лондон. Световният рекорд не е в ума ми в момента, но аз съм търпелив, ще дойде”, каза Амос след силния си резултат.



View this post on Instagram A post shared by Meeting HERCULIS EBS (@diamondleaguemonaco) on Jul 12, 2019 at 11:42am PDT На 400 метра при мъжете се наложи бахамецът Стивън Гардинър с 44.51 секунди. Суперзвездата на 400 метра с препятствия Абдерахман Самба (Катар), който пропусна част от сезона заради контузия, се завърна на пистата на 400 метра гладко и завърши втори с 45.00 секунди. Американецът Нейтън Стротър зае третата позиция с 45.54 секунди.



