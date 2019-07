Първите думи на Гризман като футболист на Барса (видео)

Новото попълнение на Барселона Антоан Гризман е щастлив, че трансферът му на “ Камп Ноу ” вече е факт. На официалния сайт на каталунците бе публикувано видео, в което Гризман сподели емоциите си след обявяването на голямата новина.

“Като дете баща ми ме научи, че влаковете не минават само по веднъж. Дойде време да се впусна в ново предизвикателство и да поема по нов път. Нашите пътища с Барселона най-после се пресекоха. Ще защитавам цветовете на Барса с решителност и отдаденост. Това е нашият момент, нашият път”, заяви Гризман.

Life is all about second chances. pic.twitter.com/5ArFiaP2ht