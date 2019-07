КАС изхвърли Скендербеу от Европа за 10 години! Албанският тим заподозрян в уреждане на 50 мача

View this post on Instagram

LAJM I FUNDIT / Ska shpëtim per Skënderbeun. CAS i Lozanës hedh poshte apelin e klubit per te hequr dënimin e UEFAs.

