Дортмунд показа “стоманен” екип за гостувания

Together We Are Unbreakable.



BVB Away 19/20. Made From Steel pic.twitter.com/WXFiYui44l — Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 12, 2019

Черната фланелка има сиви кантове по ръкавите, както и V-образна яка. Шортите са изцяло черни, а чорапите са решени в сиво и черно. От вътрешната страна на фланелките има жълто-черен детайл, който е посветен на 110-годишнината, която Борусия ще празнува тази година. Dortmund go black again for their new away kit pic.twitter.com/K5lXcGTzPE — B/R Football (@brfootball) July 12, 2019 Борусия (Дортмунд) показа на широката общественост екипите си за гостуване за сезон 2019/2020. Сребърните медалисти от последната кампания в Бундеслигата ще заложат предимно на черното, както и на нюанси на сиво. Фланелката е посветена на стоманената промишленост, която е един от най-големите сектори в региона.Черната фланелка има сиви кантове по ръкавите, както и V-образна яка. Шортите са изцяло черни, а чорапите са решени в сиво и черно. От вътрешната страна на фланелките има жълто-черен детайл, който е посветен на 110-годишнината, която Борусия ще празнува тази година.

