Нойер: Интензивната подготовка се отплаща в края на сезона

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер коментира началото на предсезонната подготовка. Toй и други играчи, които взеха участие в мачовете на национални отбори, днес започнаха тренировки.

"Ваканцията ми се отрази добре. Презаредих батериите и сега много се радвам да се върна в тима. Подготовката, разбира се, е трудна и невинаги забавна. През миналия сезон видяхме, че интензивната работа се отплаща, особено в края на сезона", заяви капитанът.

