Канело и Кормие са най-добрите в бокса и ММА

оредно признание за 28-годишния Саул „Канело“ Алварес и 40-годишния Даниел Кормие. Световният шампион на IBF, WBA Super и WBC в средна категория беше определен за най-добър боксьор на 2019 година от ESPY. Колегата му пък бе отличен в смесените бойни изкуства. На пищна церемония в Калифорния бе връчен и приз за изненада на годината, който грабна Анди Руис-младши. Роденият в САЩ мексиканец, който победи с технически нокаут Антъни Джошуа в началото на лятото. „Благодаря на ESPY за номинацията и на всички фенове, които ми позволиха да спечеля. Ще работя още повече занапред“, заяви Канело. „Ще продължавам да бъда най-добрият боксьор. Благодаря на привържениците си“, добави шампионът. Add Best MMA Fighter at the @ESPYS to @dc_mma's resume! pic.twitter.com/yV0cnudl0W — ESPN MMA (@espnmma) 10 юли 2019 г. Мексиканецът от Гуадалахара добавя пореден приз в богатата си витрина. Ето какво заяви промоутърът му Оскар де ла Оя, който спечели годишната награда на ESPY през 1999 и 2006: „Всички по света го знаят. Канело е най-добрият. Той е най-голямата звезда в бокса. Съчетава сила, умения, кураж и точност. Това го прави толкова могъщ. Поздравления, шампионе!“ boec.bg DC’s got his hands full and then some with a Stipe rematch. But if he does win that fight, what would it take for him to put off retirement and fight Jones one more time? Interesting answer from the double champ. pic.twitter.com/vjUAZotYAg — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 11 юли 2019 г.

