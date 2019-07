Религиозна футболистка не попада в отбора на САЩ заради възгледите си

“Отборът ни е много цветен, има хомо- и хетеросексуални, черни и бели. Хора, обичайте се”, призовава Рапино от трибуната. Оказва се, че не всичко е цветя и рози, както гласи популярният израз. “Вашингтон Пост” разказва историята на защитничката Джейлин Хинкъл, която не попада в селекцията защото не приема ценностите на ЛБГТ-обществото. Тя е силно религиозна и когато научава, че трябва да играе с екип, чийто номера са с цветовете на дъгата (б.р. символът на гей обществото), размишлява три дни и моли Господ за просветление как да постъпи.

“Бях дълбоко убедена, че не мога да облека тази фланелка. В душата си разбирах, че това противоречи на вярата ми. Първо съм християнка, а след това футболистка”, казва Хинкъл през 2017 година след получаването на повиквателната. Тя не е търсена повече, макар да е печелила награда за най-добра лява защитничка. За сметка на това често по време на мачове е освирквана, а при появата й са развявани демонстративно знамена с цветове на дъгата.

След финала с Холандия (2:0), още една от футболистките призна открито своята хомосексуалност. Това е Кели О’Хара, която се качи на трибуните и разцелува приятелката си.

Billie Jean King was the first female athlete to admit to being gay, but only after being outed in a 1981 lawsuit. It hurt her image. Yesterday, after winning the world cup, Kelley O’Hara—who wasn’t previously out—ran to the sideline & kissed her girlfriend. How far we’ve come. pic.twitter.com/E2Bl9gXuXS