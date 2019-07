Полша на полуфинал в Лигата на нациите след обрат срещу Иран (видео + снимки)

Poland is almost there! #18 Kwolek smashes, Iran can’t stop him… Is this over?



Find out: https://t.co/KO2zm2ahyq

Get your tickets now https://t.co/JDiw1gvhjc#VNL #VNLMen #BePartOfTheGame #volleyball @IRIVF @PolskaSiatkowka pic.twitter.com/sQ6FSQ0jQY