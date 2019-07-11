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Лига Европа

Резултати от квалификациите в Лига Европа

11 юли 2019 | 23:44 - Обновена
Резултати от квалификациите в Лига Европа
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Резултати от първите мачове от първия квалификационен кръг на Лига Европа:

Пюник (Армения) - Шкупи (Македония) - 3:3
Ордабаси (Казахстан) - Торпедо Кутаиси (Грузия) - 1:0
Вентспилс (Латвия) - Теута (Албания) - 3:0
Алашкерт (Армения) - Македония Скопие (Северна Македония) - 3:1
Лачи (Албания) - Апоел Беер-Шева (Израел) - 1:1
Нарва Транс (Естония) - Будучност (Черна гора) - 0:2
АЕК Ларнака (Кипър) - Петрокуб-Хънчещи (Молдова) - 1:0
Сабаил (Азербайджан) - Университатя Крайова 1948 (Румъния) - 2:3
Флора Талин (Естония) - Раднички Ниш (Сърбия) - 2:0
КуПС Куопио (Финландия) - Витебск (Беларус) - 2:0
Балзан (Малта) - Домжале (Словения) - 3:4
Ритериай (Литва) - Клаксвик (Фарьорски о-ви) - 1:1
Ружомберок (Словакия) - Левски (България) - 0:2
Радник (Босна и Херцеговина) - Спартак Търнава (Словакия) - 2:0
Кауно Жалгирис (Литва) - Аполон Лимасол (Кипър) - 0:2
Лиепая (Латвия) - Динамо Минск (Беларус) - 1:1
Малмьо (Швеция) - Балимена (Северна Ирландия) - 7:0
Макаби Хайфа (Израел) - Мура (Словения) - 2:0
Крусейдърс (Северна Ирландия) - Б36 Торсхавн (Фарьорски острови) - 2:0
Динамо Тбилиси (Грузия) - Енгордани (Андора) - 6:0
Дебрецен (Унгария) - Кукеши (Албания) - 3:0
Академия Пандев (Сев. Македония) - Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) - 0:3
Брьондби (Дания) - Интер Турку (Финландия) - 4:1
Бран (Норвегия) - Шамрок Роувърс (Република Ирландия) - 2:2
Шахтьор Солигорск (Беларус) - Хибърниънс (Малта) - 1:0
Молде (Норвегия) - Рейкявик (Исландия) - 7:1
Сперанца (Молдова) - Нефтчи (Азербайджан) - 0:3
 
Фола Еш (Люксембург) - Чихура (Грузия) - 1:2
Олимпия Любляна (Словения) - Рига (Латвия) - 2:3
Кона'с Куей (Уелс) - Килмарнък (Шотландия) - 1:2
Зета (Черна гора) - Фехервар (Унгария) - 1:5
Европа (Гибралтар) - Легия Варшава (Полша) - 0:0
ФКСБ (Румъния) - Милсами Орхей (Молдова) - 2:0
Чукарички (Сърбия) - Банантс (Армения) - 3:0
Дунайска стреда (Словакия) - Краковия Краков (Полша) - 1:1
Клифтънвил (Сев. Ирландия) - Хаугесунд (Норвегия) - 0:1
Сейнт Патрик'с (Ирландия) - Норкьопинг (Швеция) - 0:2
Абърдийн (Шотландия) - РоПС Рованиеми (Финландия) - 2:1
Корк Сити (Реп. Ирландия) - Нидеркорн (Люксембург) - 0:2
Хонвед (Унгария) - Жалгирис Вилнюс (Литва) - 3:1
Широки брег (Босна и Херцеговина) - Кайрат (Казахстан) - 1:2
Брейдаблик (Исландия) - Вадуц (Лихтенщайн) 0:0
Стярнан (Исландия) - Левадия Талин (Естония) 2:1


от вторник:
ЦСКА-София (България) - Титоград (Черна гора) - 4:0
Гзира Юнайтед (Малта) - Хайдук Сплит (Хърватия) - 0:2
Сейнт Джоузеф'с (Гибралтар) - Рейнджърс (Шотландия) - 0:4

от сряда:
Жюнес Еш (Люксембург) - Тобол (Казахстан) - 0:0

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 2638

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а1
(Гост) 2
отговор
12 юли 2019 | 01:29

Европа Гибралтар - Легия Варшава Полша - 0:0 Интересен резултат !!!!! хахаха.... Рейтинг: 2 0

Новичок
(Гост) 1
отговор
11 юли 2019 | 23:44

???Колко Македонии има??? Ей тия модове за нищо не стават.пфу Рейтинг: 1 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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