Резултати от квалификациите в Лига Европа

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Лига Европа
Резултати от първите мачове от първия квалификационен кръг на Лига Европа:
Пюник (Армения) - Шкупи (Македония) - 3:3
Ордабаси (Казахстан) - Торпедо Кутаиси (Грузия) - 1:0
Вентспилс (Латвия) - Теута (Албания) - 3:0
Алашкерт (Армения) - Македония Скопие (Северна Македония) - 3:1
Лачи (Албания) - Апоел Беер-Шева (Израел) - 1:1
Нарва Транс (Естония) - Будучност (Черна гора) - 0:2АЕК Ларнака (Кипър) - Петрокуб-Хънчещи (Молдова) - 1:0
Сабаил (Азербайджан) - Университатя Крайова 1948 (Румъния) - 2:3
Флора Талин (Естония) - Раднички Ниш (Сърбия) - 2:0
КуПС Куопио (Финландия) - Витебск (Беларус) - 2:0
Балзан (Малта) - Домжале (Словения) - 3:4Ритериай (Литва) - Клаксвик (Фарьорски о-ви) - 1:1
Ружомберок (Словакия) - Левски (България) - 0:2
Радник (Босна и Херцеговина) - Спартак Търнава (Словакия) - 2:0
Кауно Жалгирис (Литва) - Аполон Лимасол (Кипър) - 0:2
Лиепая (Латвия) - Динамо Минск (Беларус) - 1:1Малмьо (Швеция) - Балимена (Северна Ирландия) - 7:0
Макаби Хайфа (Израел) - Мура (Словения) - 2:0
Крусейдърс (Северна Ирландия) - Б36 Торсхавн (Фарьорски острови) - 2:0
Динамо Тбилиси (Грузия) - Енгордани (Андора) - 6:0
Дебрецен (Унгария) - Кукеши (Албания) - 3:0
Академия Пандев (Сев. Македония) - Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) - 0:3Брьондби (Дания) - Интер Турку (Финландия) - 4:1
Бран (Норвегия) - Шамрок Роувърс (Република Ирландия) - 2:2
Шахтьор Солигорск (Беларус) - Хибърниънс (Малта) - 1:0
Молде (Норвегия) - Рейкявик (Исландия) - 7:1
Сперанца (Молдова) - Нефтчи (Азербайджан) - 0:3
Фола Еш (Люксембург) - Чихура (Грузия) - 1:2
Олимпия Любляна (Словения) - Рига (Латвия) - 2:3
Кона'с Куей (Уелс) - Килмарнък (Шотландия) - 1:2
Зета (Черна гора) - Фехервар (Унгария) - 1:5
Европа (Гибралтар) - Легия Варшава (Полша) - 0:0
ФКСБ (Румъния) - Милсами Орхей (Молдова) - 2:0
Чукарички (Сърбия) - Банантс (Армения) - 3:0
Дунайска стреда (Словакия) - Краковия Краков (Полша) - 1:1
Клифтънвил (Сев. Ирландия) - Хаугесунд (Норвегия) - 0:1
Сейнт Патрик'с (Ирландия) - Норкьопинг (Швеция) - 0:2
Абърдийн (Шотландия) - РоПС Рованиеми (Финландия) - 2:1
Корк Сити (Реп. Ирландия) - Нидеркорн (Люксембург) - 0:2
Хонвед (Унгария) - Жалгирис Вилнюс (Литва) - 3:1
Широки брег (Босна и Херцеговина) - Кайрат (Казахстан) - 1:2
Брейдаблик (Исландия) - Вадуц (Лихтенщайн) 0:0
Стярнан (Исландия) - Левадия Талин (Естония) 2:1
от вторник:
ЦСКА-София (България) - Титоград (Черна гора) - 4:0
Гзира Юнайтед (Малта) - Хайдук Сплит (Хърватия) - 0:2
Сейнт Джоузеф'с (Гибралтар) - Рейнджърс (Шотландия) - 0:4
от сряда:
Жюнес Еш (Люксембург) - Тобол (Казахстан) - 0:0
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(Гост) 2
отговор
Европа Гибралтар - Легия Варшава Полша - 0:0 Интересен резултат !!!!! хахаха.... Рейтинг: 2 0
(Гост) 1
отговор
???Колко Македонии има??? Ей тия модове за нищо не стават.пфу Рейтинг: 1 0