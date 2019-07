Световен футбол Алжир на полуфинал след драма с дузпи 11 юли 2019 | 22:02 - Обновена 0



Още в петата минута Кот Д'Ивоар можеше да поведе. Макс Градел отправи страхотен удар от дистанция, но Мболи успя да избие топката в гредата. Алжирците бяха надигравани в първите минути, но Риад Марез се измъкна от защитата в 15-ата минута. Ударът му обаче мина покрай вратата.

Africa Cup of Nations: ( Algeria 1 × 0 Ivory Coast ) - Algeria first goal pic.twitter.com/AyotoLgduZ .. #CAN2019 #CIVALG #LesFennecs #__ — Roman (@roma_z10) July 11, 2019

Тимът на Ибрахим Камара доминираше, но съперникът му откри резултата в 21-ата минута. Софиан Фегули се разписа след подаване на Бенсебайни. Попадението спря устрема на Кот Д'Ивоар, който нямаше бърз отговор. Малко преди почивката Алжир можеше да удвои аванса си. Марез проби, навлезе в наказателното поле, но ударът му бе блокиран. Бунеджа също не успя да прати топката в мрежата при добавката.



В самото начало на втората част алжирците пропуснаха великолепна възможност да поведат с 2:0. Бунеджа бе изведен сам срещу вратаря Гбохуо, който го събори. След справка със системата за видеоповторения съдията посочи бялата точка. Бунеджа обаче стреля в центъра на вратата и топката се отби в гредата. Секунди по-късно Кот Д'Ивоар бе близо до изравняването. Центриране на Коджя се отклони в Манди и се удари в гредата.



Изравняването дойде в 62-ата минута. Вилфрид Заха напредна и намери Коджя отляво, а той преодоля Бенламри и с мощен удар разстреля Мболи за 1:1. Последваха силни минути за Алжир, който допусна първи гол от началото на турнира, и няколко положения, но защитата и вратарят на съперника успяха да удържат. Багайоко изби топката от голлинията след удар на Марез в 69-ата минута. Кот Д'Ивоар доста по-рядко стигаше до опасности, но 15 минути преди края Заха бе непокрит в наказателното поле. Играчът на



Така се стигна до продължения, в които и двата отбора действаха малко по-предпазливо. Лидерите и на два тима пък напуснаха терена. Марез бе сменен в 86-ата минута, а Заха в началото на първото продължение. Кот Д'Ивоар имаше известен превес, но пет минути преди края на мача Ислам Слимани можеше да изведе Алжир напред. Нападателят на Лестър стреля с глава, но Гбохуо успя да отрази удара. Малко по-късно имаше положение пред другата врата, като удар с глава на Комара мина встрани от вратата. В последните секунди Анди Делорт стреля от фаул, като топката мина близо до лявата греда.

СТАТИСТИКА

МИНУТА ПО МИНУТА — avfchistory (@avfchistory) July 11, 2019 1/4 кръг, четвъртък 11 юли Купа на Африка Кот д'Ивоар 4:5 краен резулат Алжир титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Suez Stadium

Съдия: Bamlak Tessema Weyesa 16 6 4 22 2 21 20 8 15 12 11 23 2 18 21 4 12 17 15 13 22 8 4-3-3 4-4-2 Титуляри Силвен Гбохуо 16 23 Райс М'Боли Mamadou Bagayoko 22 20 Юсеф Атал Исмаел Траоре 6 4 Джамеледин Бенламри Вилфред Канон 5 2 Аиса Манди Wonlo Coulibaly 2 21 Рами Бенбасини Сери Дие 20 7 Рияд Марез Франк Кеси 8 17 Адлен Гуедиура Ибрахим Сангаре 18 22 Исмаел Бенасер Макс-Ален Градел 15 10 Софиане Фегули Джонатан Кодия 14 9 Багдад Бунеджа Уилфред Заха 9 8 Мохамед Юсеф Белайли Резерви Cheik Ibrahim Comara 21 12 Адам Унас Вилфред Бони 12 13 Ислам Слимани Жан-Пиер Гбамин 4 15 Анди Делор Максуел Корне 11 18 Мехди Зафан Cheik Ibrahim Comara жълт картон 120' Софиане Фегули излиза Анди Делор влиза Джонатан Кодия излиза 96' Вилфред Бони влиза Уилфред Заха излиза 94' Максуел Корне влиза Франк Кеси жълт картон 88' 86' Рияд Марез излиза Адам Унас влиза Ибрахим Сангаре излиза 78' Багдад Бунеджа излиза Жан-Пиер Гбамин влиза Ислам Слимани влиза Джонатан Кодия гол 62' Вилфред Канон излиза 54' Cheik Ibrahim Comara влиза Силвен Гбохуо жълт картон 46' Mamadou Bagayoko жълт картон 43' 39' Исмаел Бенасер жълт картон 30' Юсеф Атал излиза Мехди Зафан влиза Уилфред Заха жълт картон 29' Рами Бенбасини жълт картон 20' Софиане Фегули гол 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 0:1 (20`) Софиане Фегули (62`) Джонатан Кодия 1:1

