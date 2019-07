Жуниньо призна, че Фекир може да напусне Лион

Новият спортен директор на Лион Жуниньо Пернамбукано призна, че капитанът на тима Набил Фекир може да бъде продаден през това лято. Както е известно, миналата година световният шампион с Франция беше на крачка от трансфер в Ливърпул , който обаче пропадна в последния момент.

“За момента единственият възможен напускащ е Фекир. Говорих с него. Бяха лични неща, да опозная живота му. Превеждах на треньора, Силвиньо го харесва. Трудно е да го убедим да остане. Той е световен шампион, а останалите от състава на Франция вече напуснаха страната. Въпросът не е приключен, но ви казвам истината. Бихме искали да го задържим. Йоахим Андерсен? Ще сме много напред в трансферния пазар, ако подпишем с него. Контролите ще покажат дали ще трябва да се подсилим още. Много съм удовлетворен за момента. Ако запазим офанзивната си мощ, би било доста добре”, заяви Жуниньо на представянето на Юсуф Коне.

@Juninhope08: "For now, the only possible departure is that of @NabilFekir. I misspoke the first day about @lucas_tousart29. He has a very interesting profile. He is very respected in the squad and has real talent. We're counting on him."