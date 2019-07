Арнаутович разкритикува европейските медии

Както е известно, още през зимата нападателят подаде молба за трансфер в китайския клуб, но “чуковете” не я уважиха и дори преподписаха с него. След това обаче той отбеляза едва две попадения за тима, което породи съмненията около неговата мотивация.

Marko Arnautovic has hit out at the European media after his move to China https://t.co/b6c0GEiNJY