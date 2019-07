Витал Хейнен: Какви са целите ми с Перуджа? Да побеждавам!

Белгиецът Витал Хейнен е новият старши треньор на вицешампиона на Италия Сър Сейфти (Перуджа).

Тимът от Перуджа обяви новия си наставник преди минути на официалния си сайт. Очаква се 50-годишният Хейнен, който изведе Полша до световната титла през 2018 година, а до миналия сезон водеше и германския Фридрихсхафен, да започне работа със Сър Сейфти през октомври.

“Защо Перуджа? Заради 3 прости причини. Първата е президентът (Джино Сърчи). Когато разговарях с него, усетих веднага разбирателство и че имаме много общи неща. Втората е Перуджа с града и нейната публика. Перуджа е град, който живее за волейбола и е място, което се развива много бързо. Третата причина е отборът, който е от най-високо ниво. Един отбор, стремящ се да спечели всичко и най-вече италианския шампионат, който е най-важната цел. В миналото съм имал допир до италианския волейбол. За мен емоционалният аспект е от много важно значение. Това е първият път, в който усетих, че е дошъл моментът да дойда тук. Любопитен човек съм и обичам да правя промени. Беше невъзможно да кажа “Не” на Перуджа”, бяха първите думи на Витал Хейнен.

“Играчите, които са част от националния отбор, ги познавам много добре. През годините се изправях срещу тях много пъти. Очевидно е, че с всеки ще разговарям по различен начин. Засега мога да кажа, че най-важното нещо е да работим заедно, за да изградим отбор, който да играе колективно. Трябва да направим един обединен състав, който да има един дух. Всички аспекти за мен са много важни. Ще бъда в Перуджа за началото на подготовката и след задълженията ми с националния отбор на Полша. Какви са целите ми с Перуджа? Същите като тези на ръководството - да побеждавам”.

Going to bed with a smile and waking up with a smile ... walking at 06:00 am is ‘not so bad’ at Michigan lake pic.twitter.com/0dWZ78aNpL