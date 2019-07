Тенис Серина Уилямс размаза Стрицова и стигна 11-и финал на "Уимбълдън" 11 юли 2019 | 18:02 - Обновена 0



One step away from an eighth #Wimbledon singles title...@serenawilliams defeats Barbora Strycova 6-1, 6-2 in 59 minutes on Centre Court pic.twitter.com/PzZzr8qi9M — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2019

По-малката от сестрите Уилямс в събота ще се изправи срещу Симона Халеп, която по-рано през деня елиминира Елина Свитолина с 6:1, 6:3. И докато убедителният резултат в полза на румънката не отразява напълно равностойната игра на корта в по-голямата част от мача, то победата на Серина бе с напълно адекватно цифрово изражение. Тя вече има 32 финала в "Шлема" и изпреварва Щефи Граф, като се изравнява с Мартина Навратилова и изостава само от Крис Евърт (34) 4th straight Wimbledon final for Serena!@SerenaWilliams defeats Strycova 6-1, 6-2 to move into the Championship match.

She'll face @Simona_Halep for the title. #WImbledon pic.twitter.com/uteL7ytEGf — Tennis Channel (@TennisChannel) July 11, 2019

33-годишната Стрицова е най-възрастната дебютанка на полуфинали в “Шлема”, но в самия мач не можа да разгърне и да използва по предназначение най-голямото си оръжие - сервис-мрежа. Късите топки също не й се получаваха до степен, която може да тества реакциите на Уилямс и да се възползва евентуално от забавяне на опонентката си.



Серина правеше отлични минаващи удари и печелеше размени на мрежата, а пък много по-ефикасно ползваше сервиса си и съответно печелеше много по-лесни точки. Тя беше агресивна и стоеше пред основната линия, а често Стрицова й пращаше къси топки без много скорост, с което ставаше жертва на “разстрел”.



